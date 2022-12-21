ابن الزمالك .. شوبير يكشف اسم مدرب إنبي الجديد

انتقد الإعلامي أحمد شوبير إدارة فريق إنبي، وذلك بسبب عدم الصبر على استمرار أحمد كشري في القيادة الفنية للفريق ومنحه الفرصة الكاملة.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "أرى أن نتائج إنبي قد تأثرت؛ وذلك بسبب قرار الموافقة على رحيل حلمي طولان من القيادة الفنية للفريق".

وأضاف "عدم منح الثقة الكاملة للمدير الفني أحمد كشري، الذي يرفض التدخل في الأمور الفنية الخاصة به قرار سلبي من جانب إدارة إنبي".

وزاد " أرى أن عبد الحميد بسيوني سيكون هو الأقرب لتولي القيادة الفنية لفريق إنبي بعد رحيل أحمد كشري".

وخسر فريق إنبي في المواجهة الآخيرة أمام فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.