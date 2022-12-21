التموين: تدريب بعض أصحاب منافذ مشروع جمعيتي ومديري المجمعات على ‏مهارات البيع

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث ‏الرسمي للوزارة، ومدير مشروع جمعيتي، أن الوزير وجه بعمل دورات ‏تدريبية للعاملين في 100 مجمع استهلاكي، وكذلك 100 من منافذ مشروع جمعيتي ‏أيضا على مهارات البيع والتسويق للمتسوقين، وكذلك مهارات التخزين والسلامة المهنية وضرورة حُسن معاملة المستهلك، وكذلك عرض السلع.

وأوضح معاون الوزير مدير مشروع جمعيتي، أنه تم اختيار المجمعات الاستهلاكية بناءً على المواقع الجغرافية لتلك المنافذ وكذلك مساحاتها المختلفة، واختيار فروع المجمعات الاستهلاكية التي تم رفع ‏كفاءتها إنشائيًا مؤخراً، وكذلك منافذ “جمعيتي” تم اختيارها بناءً على القدرة البيعية، والمساحات، والموقع الجغرافي، والمنافذ التي لم يوقع عليها أي غرامات أو مخالفات.

وقال كمال إن ‏الدورات التدريبية بدأت اعتباراً من اليوم، ومقسمة إلى 8 مجموعات، وكل مجموعة تدريبية تشمل 25 متدربا (13 مجمعا استهلاكيا و12 منفذ جمعيتي) لضمان ‏تحسين الخدمات المقدمة من هذه المنافذ واستمرارية عملها وزيادة معدلات البيع والشراء بها.

من ناحيه أخرى، قالت منة الله شركس، رئيس مجلس إدارة شركة ايكاتيرا مصر والمنظمة للبرنامج التدريبي، إن الهدف من التدريب هو الوصول بتلك المنافذ إلى أفضل مستوى مقدم من الخدمات، فضلا عن تحقيق معدلات ربحية مناسبة من خلال تدريبهم على مهارات وفنون التفاوض والبيع والعرض وتلبية احتياجات المستهلكين.

وأكدت أن ‏شبكة منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يصل عددها إلى ما يقرب من 10 آلاف منفذ ‏حكومي تابع لوزارة التموين، فضلا عن منافذ بدالي التموين، وبالتالي مع تطوير شبكة المنافذ التابعة للوزارة فسوف تكون ذراعا طولية للدولة وتساهم في توفير السلع الأساسية وتطوير التجارة الداخلية.‏

كما أشارت رئيس مجلس إدارة شركة “ايكاتيرا مصر” إلى أن البرنامج التدريبي سيشمل عمل تدريب عملي على أرض الواقع في بعض المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتطبيق ما تم التدريب عليه في مجال العرض والبيع والتخزين.

جدير بالذكر أنه تم في وقت سابق توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة “ايكاتيرا تي ايجيبت Ekaterra Tea Egypt”، بهدف زيادة الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير وتنمية قطاع تجارة التجزئة، ولا سيما تطوير بعض منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ورفع كفاءتها البيعية والتخزينية، وأن تطوير بعض منافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لهذه الشركات.