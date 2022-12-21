عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: تدريب بعض أصحاب منافذ مشروع جمعيتي ومديري المجمعات على ‏مهارات البيع

صدى البلد

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث ‏الرسمي للوزارة، ومدير مشروع جمعيتي، أن الوزير وجه بعمل دورات ‏تدريبية للعاملين في 100 مجمع استهلاكي، وكذلك 100 من منافذ مشروع جمعيتي ‏أيضا على مهارات البيع والتسويق للمتسوقين، وكذلك مهارات التخزين والسلامة المهنية وضرورة حُسن معاملة المستهلك، وكذلك عرض السلع.

وأوضح معاون الوزير مدير مشروع جمعيتي، أنه تم اختيار المجمعات الاستهلاكية بناءً على المواقع الجغرافية لتلك المنافذ وكذلك مساحاتها المختلفة، واختيار فروع المجمعات الاستهلاكية التي تم رفع ‏كفاءتها إنشائيًا مؤخراً، وكذلك منافذ “جمعيتي” تم اختيارها بناءً على القدرة البيعية، والمساحات، والموقع الجغرافي، والمنافذ التي لم يوقع عليها أي غرامات أو مخالفات. 

وقال كمال إن ‏الدورات التدريبية بدأت اعتباراً من اليوم، ومقسمة إلى 8 مجموعات، وكل مجموعة تدريبية تشمل 25 متدربا (13 مجمعا استهلاكيا و12 منفذ جمعيتي) لضمان ‏تحسين الخدمات المقدمة من هذه المنافذ واستمرارية عملها وزيادة معدلات البيع والشراء بها.

من ناحيه أخرى، قالت منة الله شركس، رئيس مجلس إدارة شركة ايكاتيرا مصر والمنظمة للبرنامج التدريبي، إن الهدف من التدريب هو الوصول بتلك المنافذ إلى أفضل مستوى مقدم من الخدمات، فضلا عن تحقيق معدلات ربحية مناسبة من خلال تدريبهم على مهارات وفنون التفاوض والبيع والعرض وتلبية احتياجات المستهلكين. 

وأكدت أن ‏شبكة منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يصل عددها إلى ما يقرب من 10 آلاف منفذ ‏حكومي تابع لوزارة التموين، فضلا عن منافذ بدالي التموين، وبالتالي مع تطوير شبكة المنافذ التابعة للوزارة فسوف تكون ذراعا طولية للدولة وتساهم في توفير السلع الأساسية وتطوير التجارة الداخلية.‏

كما أشارت رئيس مجلس إدارة شركة “ايكاتيرا مصر” إلى أن البرنامج التدريبي سيشمل عمل تدريب عملي على أرض الواقع في بعض المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتطبيق ما تم التدريب عليه في مجال العرض والبيع والتخزين.

جدير بالذكر أنه تم في وقت سابق توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة “ايكاتيرا تي ايجيبت Ekaterra Tea Egypt”، بهدف زيادة الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير وتنمية قطاع تجارة التجزئة، ولا سيما تطوير بعض منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ورفع كفاءتها البيعية والتخزينية، وأن تطوير بعض منافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لهذه الشركات.

التموين وزارة التموين السلامة المهنية المجمعات الإستهلاكية الشركة القابضة مجمع استهلاكى مشروع جمعيتي مجمعات الإستهلاكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

خالد الغندور يكشف: الزمالك كان سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

بعد انهياره بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

فضيحة عمارة 1 |حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

تراجع سعر الذهب اليوم .. والجرام يخسر 200 جنيه

ظهر كأنه يتراقص.. فيديو لـ قارئ إذاعي شهير يثير غضبًا أثناء التلاوة| تفاصيل

القصة الكاملة.. حقيقة مشاركة الزمالك ببطولة كأس العالم للأندية بدلا من الأهلي

ثنائي الأهلي مقابل نجم الاتحاد السكندري من أجل كأس العالم للأندية| تفاصيل

ترشيحاتنا

الاحتفالات لم تنتهي.. ماذا يفكر مسئولي الأرجنتين لتخليد التتويج بكأس العالم؟

فنون شعبية خلال تعامد الشمس على الكرنك.. والمحافظ: نسعى لاستغلاله فى تنشيط السياحة

زيادة واستبعاد.. القائمة الدولية للحكام المصريين بعد تعديلات فيفا

مقتل شاب علي يد آخرين بباب الشعرية

عبدالغفار يوجه بسرعة الانتهاء من وضع الخرائط الصحية للمحافظات وتبني نموذج موحد

نظير عياد: الفتاوي الهدامة ينتج عنها التطرف والإلحاد وتشويه صورة الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل لغسل الأواني بالماء البارد فى الشتاء سريعا

اعرف المغشوش من الأصلي.. 5 أشياء فى مطبخك يكشف عنها كوب الماء

علامة بالأسنان تدل على ضعف القلب.. ضع في اعتبارك 5 أشياء

وزنك هينزل بسرعة.. نوع مهمل من البذور أقوى من أدوية سد الشهية

فيديو

الشتاء داخل بكل قوته.. ظواهر جوية استثنائية تضرب البلاد

الأكثر تفاعلا في تاريخ إنستجرام.. منشور ميسي يتخطى البيضة.. فيديوجراف

ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ