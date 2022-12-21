تحذيرات ليفربول والسيتي واحتفال الأرجنتين الأبرز في الصحف الإنجليزية

اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، باحتفالات الجماهير الأرجنتينية بتتويج منتخب بلادها بلقب مونديال قطر، بالتجمع بالملايين في الشوارع لاستقبال لاعبيها، كما سلطت الضوء أيضا على نتائج كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث انطلقت مباريات دور ال16 أمس.

وعنونت صحيفة "مترو": "أبطال الشعب"، في إشارة إلى احتفالات الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم.

وبدورها كتبت صحيفة "ديلي ميل": "السيتي وليفربول يهددان الجماهير بالحرمان من الملاعب".

أما صحيفة "الجارديان" فعنونت: "الترحيب بالأبطال.. زحام بالملايين يجبر الأرجنتين على إكمال مسيرة الانتصار باستخدام هليكوبتر".

وفي الأعلى كتبت: "نوري يختم على بداية انتصارية للوبيتيجي رفقة الذئاب"، في إشارة إلى انتصار وولفرهامبتون على جيلينجهام بهدفين دون رد أمس، في كأس الرابطة.

ومن جانبها عنونت صحيفة "ديلي إكسبريس": "ضعوا حدا لتنافس الجماهير السام"، في إشارة إلى ليفربول ومانشستر سيتي.

وكتبت أيضا: "إيدي يتقدم"، في إشارة إلى تفوق نيوكاسل على بورنموث (1-0) في كأس الرابطة.

كما عنونت صحيفة "ديلي ستار": "بريد ضد الكراهية.. خطاب من الأندية للجماهير يطالبهم بالتوقف".