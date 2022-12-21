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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة عامل بعد تجدد خلافات عائلية بقرية حسينات قنا

مسدس
مسدس

أسفر تجدد خلافات عائلية بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا ، عن إصابة عامل بطلق نارى، نتيجة تبادل الأعيرة النارية بين العائلتين.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد إصابة خالد عيسى كمال الدين 45 عاما، بطلق نارى، خلال مشاجرة بين عائلتين بقرية الحسينات.

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تبين تجدد خلافات عائلية بين عائلتي السليمية والشمندية، تبادل خلالها الطرفين، تبادل الأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة المجنى عليه.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وفى سياق آخر شهدت قرية الحسينات، أمس الثلاثاء، واقعة مقتل طفل وربة منزل بطلقات نارية بطريق الخطأ ، خلال تواجدهم فى مكتبة بجوارها احتفال بتماثل سيدة للشفاء بعد فترة من المعاناة مع المرض.

قنا أبوتشت قرية الحسينات طلق ناري الأعيرة النارية خلافات عائلية

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