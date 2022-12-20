إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق قنا الصحراوي الغربي

أصيب ٧ أشخاص فى حادث تصادم وقع بين ٣ سيارات بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام شبكة كهرباء قرية الطويرات.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قنا ، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وسيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام شبكة كهرباء الطويرات.

بانتقال الجهات المعنية إلى موقع الحادث، تبين إصابة ٧ أشخاص، وجرى التعامل مع المصابين و إخطار الجهات المختصة.



تبين إصابة ٧ أشخاص، ممن يستقلون السيارات المتصادمة.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.





