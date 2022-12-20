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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق قنا الصحراوي الغربي

اسعاف
اسعاف

أصيب ٧ أشخاص فى حادث تصادم وقع بين ٣ سيارات بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام شبكة كهرباء قرية الطويرات.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قنا ، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وسيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام شبكة كهرباء الطويرات.

 

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بانتقال الجهات المعنية إلى موقع الحادث، تبين إصابة ٧ أشخاص، وجرى التعامل مع المصابين و إخطار الجهات المختصة.


تبين إصابة ٧ أشخاص، ممن يستقلون السيارات المتصادمة.

 

دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.



 

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