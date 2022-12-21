الأوقاف: اعتماد 112 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

نشرت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أسماء الناجحين من محافظتي (الغربية وأسيوط) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الأزهرية المجموعات (الثالثة والرابعة والخامسة) 2022م، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وهم:

خريجو الكليات الأزهرية

أئمة الجزائر يهدون مختار جمعة درع وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر

تقدَّم وفد أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة بالشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الدورة العلمية المتقدمة المتخصصة التي عقدتها وزارة الأوقاف المصرية بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وما أولاه لهذه الدورة من جهد واهتمام بالغ، وأهدوه درع وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، تقديرًا لجهوده في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير.