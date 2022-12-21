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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدينة الموت.. اعترافات الأسري الأوكران تكشف جرائم "كتيبة آزوف" البشعة في ماريوبول

ماريوبول
ماريوبول

كشفت التحقيقات مع أسرى كتيبة آزوف المتطرفة، أن إيفان بوتكشاريف المنتسب للكتيبة أعدم مجموعة من المدنيين رميا بالرصاص، في مدينة ماريوبول.

ووفقا لمشروع "ماريوبول- أرض الجرائم"، فإن بوتكشاريف الملقب بـ"المشعوذ" ومجموعته اتخذوا المدرسة رقم 42 موقعا لهم وأطلقوا النار على المدنيين المختبئين فيها.

وقام مقاتلو الكتيبة بنشر معدات عسكرية في المدرسة، ولاحظ السكان أنهم تناوبوا على مراقبة المنطقة المحيطة بالمدرسة.

وخلال إحدى هذه المناوبات، لاحظ بوتكشاريف رجلا يسير بجواره، "اعتبر أنه كان يصور معدات "آزوف" العسكرية"، فاقتاده إلى خلف مبنى المدرسة.

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وأضاف التقرير: "وعندها أخذ قائد المجموعة هاتف الرجل من المحتجز وأمر بإطلاق النار عليه. وعندها قام بوتكشاريف بتصفية المدني في نفس اللحظة بثلاث طلقات في البطن والصدر".

وبنفس الطريقة قتل "المشعوذ" مدنيين آخرين، بينما قام بتصفية الضحية الرابعة لأنه"كان في مكان قريب لطمس الجريمة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وفدا من كتيبة "آزوف" الأوكرانية القومية المتطرفة زار إسرائيل.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن وفدا من "كتيبة آزوف" الأوكرانية زار إسرائيل للحديث عن الأزمة الدائرة في أوكرانيا، وتبادل الخبرات وتجربة الدفاع عن "آزوفستال".

وأوضحت الصحيفة، أن فوج "كتيبة آزوف" الأوكرانية زار، الخميس الماضي، إسرائيل بقيادة ضابط "آزوف" يدعى إيليا سامويلنكو، وهو أحد المدافعين عن مصنع الصلب في "آزوفستال" في ماريوبول، ولذلك للحديث عن الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ومواجهة التقارير والتصريحات الروسية حول الفوج نفسه.

كتيبة آزوف ماريوبول أوكرنيا آزوف

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