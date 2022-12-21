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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسألة ملحة.. أوكرانيا تكشف سبب زيارة زيلينسكي لـ أمريكا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال النائب الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، اليوم الأربعاء، إن مسألة دعم أوكرانيا ملحة للغاية لدرجة أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سافر إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح النائب أنه يوجد على جدول الأعمال، مسألة استنفاد أسلحة ما بعد الاتحاد السوفيتي التي تمتلكها أوكرانيا وطلب زيادة الدعم المالي.

وقال دوبينسكي عبر “تلجرام”، إن "مسألة دعم بلدنا حادة للغاية لدرجة أن زيلينسكي أجبر على المغادرة إلى الولايات والتفاوض هناك ليس عبر سكايب، ولكن التحدث مباشرة مع الكونجرس، مع مجلس النواب، لأن المشهد السياسي يتغير إلى حد ما هناك”.

وفي وقت سابق من اليوم، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيلتقي نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان إن بايدن دعا زيلينسكي لزيارة واشنطن "لتأكيد التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أوكرانيا".

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وأشارت إلى أن "الزيارة ستؤكد التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية".

وسيجري زيلينسكي محادثات مع بايدن وكبار مساعدي الأمن القومي في البيت الأبيض، ويشارك في مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن، ثم يتوجه إلى الكابيتول هيل لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة لمجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر لها أن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع بين الزعيمين في البيت الأبيض، حيث ستتناول المناقشات إلى حد كبير تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.

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