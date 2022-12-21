عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ألفت السيد عبد البصير أفضل موظف إداري بالأوقاف لعام 2022

الدكتورة ألفت السيد
الدكتورة ألفت السيد أحمد

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء عن اختيار الدكتورة ألفت السيد أحمد عبد البصير، كأفضل موظف إداري بالأوقاف لعام ٢٠٢٢م.

السيرة الذاتية للدكتورة ألفت السيد أحمد عبد البصير

 

تدريب الأئمة والواعظات

في إطار الدور الرائد لأكاديمية الأوقاف الدولية في إعداد وتدريب الأئمة والواعظات داخل مصر وخارجها أقامت أكاديمية الأوقاف الدولية حفل تخريج الدورة الدولية الثامنة لأئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، اليوم الأربعاء 21/ 12/ 2022م بالقاعة الرئيسية الكبرى بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية، بحضور ومشاركة كل من: الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، وعلي حسن رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة الشرق الأوسط، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف وعدد من الأئمة والواعظات.

وفي كلمته رحب محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأئمة ووكلاء وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا أن هذا اللقاء متميز وفريد، ويأتي بعد جولة طويلة قضاها المتدربون من خلال محاضرات ولقاءات مع القامات العلمية في ما يتصل بقضايا الفكر الإسلامي والتجديد، وعدد من اللقاءات مع قيادات هيئة الأوقاف المصرية اطلعوا فيها على الأطلس الوقفي، والذي عني بحصر وتوثيق الأوقاف المصرية بصورة علمية حديثة ممنهجة، تتضمن اسم الوقف وصاحبه ونوعه وحدوده مع إسقاطه مساحيًّا في أطلس فريد من نوعه بلغ ( 92 ) مجلدًا.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن أهم ما يحدث في قضية بناء الوعي حاليًا بمصر في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية واهتمام سيادته بذلك هو اصطفاف منظومة بناء الوعي، حيث تعمل المؤسسة الدينية والثقافية والإعلامية والتعليمية جنبا إلى جنب ، فقد استطعنا أن نعمل معا على أرضية وطنية مشتركة يجمعنا فيها صالح هذا الوطن، مؤكدًا أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، فنعمل معًا لصالح أوطاننا، فخدمة الأوطان هي خدمة للأديان، مؤكدًا على عظمة الروابط التي تجمع الشقين المصري والجزائري من الدين والعروبة والتاريخ والقارة الواحدة.

الأوقاف وزارة الأوقاف أفضل موظف إداري ألفت السيد أحمد تدريب الأئمة والواعظات تنظيم الاعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدرها.. طبيب يعتدي على فتاة داخل عيادته بمدينة نصر

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. غداً

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة تنتظر أصحاب المعاشات والموظفين بالعام الجديد

انفراد.. وقف القارئ محمد السلكاوي ورفع اسمه من الإذاعة بسبب الفيديو المسيء للقرآن

أسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 21-12-2022

ثنائي الأهلي مقابل نجم الاتحاد السكندري من أجل كأس العالم للأندية| تفاصيل

بـ 500 جنيه وعائد ربع سنوي.. تعرف على شهادة استثمار البنك الأهلي

اللحمة بـ 115 جنيه .. ضخ كميات من السلع الرئيسية في الأسواق

ترشيحاتنا

90 سيجارة .. ننشر تقرير المعمل الكيميائي الخاص بمخدرات منة شلبي

موجات صقيع وانخفاض واضح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأيام المقبلة|تفاصيل

الأرصاد : متوقع وقف الدراسة في الإسكندرية أكثرة من مرة هذا الشتاء

مهدد بعدم الظهور.. تحرك برلماني ضد صاحب واقعة محل الكشري

وزير العدل: وظائف جديدة بالشهر العقاري وتفاصيل رد الهدايا بعد إنهاء الخطوبة بالقانون الجديد

هيئة قناة السويس تعقد مؤتمرا صحفيا مهمًا غدًا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قشر البيضة متعرج.. تعرف على أخطر الأمراض التي تصيب الدواجن

كلفها مليون جنيه.. ديكور شقة عريس يثير الجدل على السوشيال ميديا

بلاش تأجيل..عمر المرأة يؤثر على الحمل فى هذه الحالة

مبلغ غير متوقع..أعرف سعر إطلالة غادة عبد الرازق في أحدث جلسة تصوير

فيديو

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

الفنانة مروة عبد المنعم تظهر بملامح صادمة.. والجمهور: «عملت تجميل» |فيديوجراف

رفضت النصيحة.. الجيران كشفوا تفاصيل جديدة عن ضحية ابنتها ببورسعيد

أخواته البنات السبب.. اعترافات صادمة لمحامي تخلص من زوجته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ