ألفت السيد عبد البصير أفضل موظف إداري بالأوقاف لعام 2022

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء عن اختيار الدكتورة ألفت السيد أحمد عبد البصير، كأفضل موظف إداري بالأوقاف لعام ٢٠٢٢م.

السيرة الذاتية للدكتورة ألفت السيد أحمد عبد البصير

تدريب الأئمة والواعظات

في إطار الدور الرائد لأكاديمية الأوقاف الدولية في إعداد وتدريب الأئمة والواعظات داخل مصر وخارجها أقامت أكاديمية الأوقاف الدولية حفل تخريج الدورة الدولية الثامنة لأئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، اليوم الأربعاء 21/ 12/ 2022م بالقاعة الرئيسية الكبرى بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية، بحضور ومشاركة كل من: الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، وعلي حسن رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة الشرق الأوسط، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف وعدد من الأئمة والواعظات.

وفي كلمته رحب محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأئمة ووكلاء وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا أن هذا اللقاء متميز وفريد، ويأتي بعد جولة طويلة قضاها المتدربون من خلال محاضرات ولقاءات مع القامات العلمية في ما يتصل بقضايا الفكر الإسلامي والتجديد، وعدد من اللقاءات مع قيادات هيئة الأوقاف المصرية اطلعوا فيها على الأطلس الوقفي، والذي عني بحصر وتوثيق الأوقاف المصرية بصورة علمية حديثة ممنهجة، تتضمن اسم الوقف وصاحبه ونوعه وحدوده مع إسقاطه مساحيًّا في أطلس فريد من نوعه بلغ ( 92 ) مجلدًا.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن أهم ما يحدث في قضية بناء الوعي حاليًا بمصر في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية واهتمام سيادته بذلك هو اصطفاف منظومة بناء الوعي، حيث تعمل المؤسسة الدينية والثقافية والإعلامية والتعليمية جنبا إلى جنب ، فقد استطعنا أن نعمل معا على أرضية وطنية مشتركة يجمعنا فيها صالح هذا الوطن، مؤكدًا أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، فنعمل معًا لصالح أوطاننا، فخدمة الأوطان هي خدمة للأديان، مؤكدًا على عظمة الروابط التي تجمع الشقين المصري والجزائري من الدين والعروبة والتاريخ والقارة الواحدة.