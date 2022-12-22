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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم.. صالون تنسيقية شباب الأحزاب يناقش التسجيل الإلكتروني للنقابات المهنية

صدى البلد

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا سياسياً اليوم بعنوان "النقابات المهنية ونظام التسجيل الإلكتروني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعداداتها للحوار الوطني.


ويناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب عددا من المحاور أبرزها التحديات التي تواجه النقابات المهنية، وكيف نحافظ علي حق الدولة في الضرائب دون الإضرار بأصحاب الدخول المنخفضة من المهنيين؟ كما يناقش أيضا ما قدمته وزارة المالية من حوافز كافية تشجع على التسجيل الإلكتروني؟ وأخيرا مقترحات ضيوف الصالون لحل الأزمة؟


يدير الصالون إبراهيم رمضان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ويشارك في الصالون كل من الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشيوخ وسكرتير عام الحزب، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزارة المالية مجلس الشيوخ النقابات المهنية

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