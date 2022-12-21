محمد هنيدي ينشر برومو من فيلمه الجديد «نبيل الجميل اخصائي تجميل»

نشر الفنان محمد هنيدي مقطع فيديو له من فيلمه الجديد نبيل الجميل اخصائي التجميل ، عبر حسابه الشخصي انستجرام .

وظهر في الفيديو احدث مشاهد فيلمه الجديدة وعلق قائلا :"إعلان فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل وكان بطولة خليل البلوشي بدلا من هنيدي ٢٨ ديسمبر بدور العرض".

يذكر أن محمد هنيدي حذر متابعيه وجمهوره على موقع التدوينات العالمي "تويتر"، من رسالة خطيرة وردت إلى حسابه على الموقع، حاول فيها الهاكرز خداعه من أجل اختراق حسابه الرسمي الذي يضم أكثر من 13 مليون متابع، بعد أن تلقى رسالة نصية تحثه على حماية حسابه من شخص آخر يحاول الوصول إليه، إنما في الحقيقة هي محاولة لسرقة حسابه باستخدام عملية تصيد احتيالي، التي يسعى فيها المتسلل إلى تخويف المستخدم بإرسال رسالة إلكترونية مخادعة لمالك الحساب، تخبره بأن حسابه في خطر.