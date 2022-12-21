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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل الوديان الثقافية تجوب قري منطقة وسط سيناء

قوافل الوديان الثقافية
قوافل الوديان الثقافية تجوب قري وسط سيناء

يواصل قطاع الثقافة في شمال سيناء  تنفيذ خطة القوافل الثقافية بقري منطقة وسط سيناء،  حيث تم تنظيم معرض كتاب واكتشاف مواهب وتكريم رموز سيناء بقرية المنبطح في مركز الحسنة بوسط سيناء، من خلال قافلة الوديان الثقافية رقم 15.، بدعم كبير من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وتعتمد هذه القوافل على اكتشاف المواهب بين أبناء سيناء في مجالات الشعر النبطي والحكي والسرد والغناء والعزف الموسيقى.


وقال محمد نبيل، رئيس قطاع إقليم القناة وسيناء الثقافي، ان قوافل الوديان الثقافية ، التي ينظمها من خلال فرعي ثقافة شمال وجنوب سيناء لتغطي كافة مراكز ومدن وقرى ووديان سيناء على مدار عام 2022،بهدف رفع الوعي الثقافي والمجتمعي لدي جميع الفئات العمرية بالإضافة إلي صقل وتنمية المهارات والمواهب لدي النشئ والشباب من أجل دعم وتنمية الجوانب الثقافية والترفيهية لديهم.

 

وأشاد محمود حنفي، مسئول القافلة والمشرف عليها، باهتمام أهالي قري مركز الحسنة بنشر الوعي الثقافي والفني واكتشاف المواهب الثقافية بها. 


العمل الثقافي

 
ورحب الشيخ بلال سويلم بلال احد رموز منطقة وسط سيناء   بالحضور وبالقيادات التنفيذية والشعبية، وأشاد بالعمل الثقافي المميز بشمال سيناء، وأشاد باهل قرية المنبطح بدورهم السابق في العهود السابقة ضد الاحتلال ودور شبابنا اليوم مع القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن أرض سيناء.

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