مرتضى منصور عن رفض رفع الحجز على أرصدة الزمالك: سنلجأ لمحكمة النقض

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على الحكم الصادر اليوم برفض رفع الحجز على أرصدة الزمالك فى البنوك لصالح ممدوح عباس رئيس النادى الأسبق.

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية اليوم لقناة الزمالك الفضائية عبر برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامي خالد الغندور: لا تعليق على أحكام القضاء ولكننا مستمرون فى معركتنا القضائية وسنلجأ لمحكمة النقض للحفاظ على المال العام.

وشدد مرتضى منصور : أوعد ممدوح عباس بأنه لن يحصل على أموال الزمالك فى ظل دعوات المظلومين من العمال والموظفين الذين تأخر صرف رواتبهم الشهرية عليه .

وأشار مرتضى منصور إلى أنه لن يتم الحجز على أرصدته الشخصية ولكن تم الحجز على مال الزمالك العام رغم صدور أحكام نهائية من قبل برفض الحجز على المال العام للزمالك مؤكدا أن ممدوح عباس حصل على مديونيته أكثر من مرة.

وتسأل مرتضى منصور عن سر عدم حضور محامى ممدوح عباس لجلسات المحكمة ورغم ذلك يصدر بيانات مثل الكابتن الخطيب ويتحدث عن أنه لن يحصل على الفلوس من البنك الأن حرصا على استقرار الزمالك ولا أفهم ماذا يقصد لأن الفلوس فى البنك وتحقق فوائد لممدوح عباس.

وقال إنه قدم جميع المستندات لوزير العدل والقاضى الجليل التى تثبت عدم أحقية ممدوح عباس فى تلك الملايين من الجنيهات وهى مال عام لمصلحة الزمالك بجانب احكام سابقة بعدم جواز الحجز على أرصدة النادى بالبنوك لأنها مال عام .

أمير مرتضى: فيريرا يسعى لمواصلة الانتصارات لضمان المنافسة على لقب الدوري

أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الفوز على حرس الحدود في مباراة اليوم بالدوري الممتاز مهم جدا، وشدد على أن لاعبي الفريق لديهم الرغبة في مواصلة الانتصارات.

وأكد المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء في تصريحات عقب المباراة أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا يسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وقال أمير مرتضى: "صادفنا سوء حظ في بداية الموسم، وهناك ميزة في صفوف الفريق بأن اللاعبين يخوضون كل المباريات بتركيز ولا يوجد فريق سهل وأخر صعب".

وتابع قائلا: "نسعى للاستمرار في نسق تصاعدي في الفترة المقبلة، وأشكر اللاعبين على الفوز والأداء في مباراة اليوم أمام حرس الحدود".

وعلق على طلب إمام عاشور بتسديد ركلة الجزاء التي احتسبت في لقاء اليوم قائلا: "هناك نظام داخل الفريق ويوجد ترتيب لمسددي ركلات الترجيح وسنتحدث مع إمام عاشور بشأن هذا الأمر، وما حدث هو حماس من اللاعب فقط".

وأضاف أمير مرتضى أنه سيتم التنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب فيما يخص موقف يوسف حسن مهاجم الفريق الصاعد من التواجد في معسكر الفراعنة المقبل للاتفاق على القرار الذي يحقق مصلحة اللاعب والفريق الوطني.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة.