أسامة ربيع: القانون لن يسمح بوجود أجانب لهم سيادة على قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، القانون لن يسمح بوجود أجانب لهم سيطرة أو سيادة بقناة السويس، مشيرا إلى أن القناة حققت عائدات بلغت نحو 8 مليارات دولار عام 2022 مقابل 6 مليارات دولار عام 2021.

وقال “ربيع”، خلال مؤتمر صحفي لهيئة قناة السويس اليوم، الخميس، "ننفذ مشروعات عملاقة، وبناء سفن ضخمة من أجل نقل البضائع، إلى جانب دراسة جدوي متحققة من مستشارين مصريين لتكون ناجحة، ومش هنعمل أى مشروع إلا لو كان مدروس بشكل جيد وضمان أن يكون له عائد".

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، "صندوق قناة السويس سيتم من الفائض للجزء الخاص بالهيئة، وخلال هذا الفائض سنقوم بعمل المشروعات".