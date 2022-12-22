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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة ربيع: صندوق قناة السويس كيان مستقل ليس له أصول بميزانية الهيئة

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع إجراءات تعويم السفينة إيفر جيفين فى 6 أيام، حيث إن خبراء عالمين قالوا إن تعويمها سيستغرق من 3 إلى 6 أشهر، معقبا: "نعمل على الاستثمار ومجابهة الطوارئ".

وأضاف خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي لهيئة قناة السويس، أن صندوق قناة السويس سيكون له مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة مختصون بالاستثمار والاقتصاد والقانون، موضحا أنه سيكون مراقبا من قبل الجهاز المركزي، أى أنه كل عام سيكون له مراجعة للحسابات الخاصة به.

وتابع أن صندوق قناة السويس ليس له أصول بالقناة أو ميزانيتها أو مشروعاتها وهو كيان مستقل، لافتا إلى أنه لن يتم الاقتطاع من موازنة الدولة من أجل وضع الصندوق، بل إن موازنة الدولة تخصص وتراجع فى الهيئة، ثم المالية ثم الجهاز المركزى للمحاسبات، ثم فى لجنة الموازنة لمجلس النواب، ثم على الهيئة.

الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس السفينه ايفر جيفين صندوق قناة السويس

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