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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي يثمن دعم أبو الغيط وجهود الجامعة العربية لتعزيز العلاقات بين الدول

صدى البلد

ثمن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي دعم الأمين العم لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المستمر للبنان والجهود التي تبذلها الجامعة العربية لتعزيز العلاقات العربية - العربية، لا سيما العلاقات اللبنانية- العربية.

جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي، اليوم الخميس، أحمد أبو الغيط في السراي الحكومي، في حضور الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر. 

وأشاد ميقاتي بحرص الأمين العام لجامعة الدول العربية على لبنان وبالكلمة التي ألقاها اليوم في "منتدى الاقتصاد والـعمال"، وشدد فيها على أن لبنان لا يتحمل شغوراً رئاسياً طويل الأمد، ودعا إلى إقرار التشريعات التي تصون لبنان وتحمي ثرواته من الكثير مما شهدته مجتمعات أخرى.

وعقب اللقاء أدلى أبو الغيط بتصريح أكد فيه أن لبنان يمر بوضع سياسي واقتصادي صعب للغاية ومعقد، ولكن الخروج منه متاح والإمكانيات موجودة لتحقيق هذا الأمر. 

وقال إن هناك انسدادا سياسيا ووضعا اقتصاديا صعبا وينبغي حشد الهمم وحزم الرأي من قبل السياسيين والاقتصاديين، مؤكدا أن جميعهم مطالبون بأن يبذلوا الجهود وفي أسرع وقت ممكن للخروج بلبنان من هذا الوضع الصعب.

وعبر عن ثقته في حكمة السياسيين وفاعلية وقدرة الاقتصاديين، لأن يخرجوا البلد من هذا المأزق، معتبرا أن المفتاح يجب أن يكون في بداية انتخاب رئيس جديد للبلاد.

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