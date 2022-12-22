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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من أسرة واحدة.. مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

مصرع طفل و إصابة
مصرع طفل و إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

أصيب قبل قليل 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات فيما لقي طفل آخر مصرعه جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل  بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 80 اتجاه الإسكندرية، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، فيما نقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي غرب النوبارية العام وحرر محضر بالواقعة.

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انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي بالبحيرة 

تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة المركز مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص ومصرع آخر جميعهم من أسرة واحدة،   وحرر محضر بالواقعة. 

تحديد أسماء مصابي حادث انقلاب تروسيكل في البحيرة 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين إصابة كل من"' عادل.م.م، ١٢ سنة،  مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، " بسملة.م.م" 5 سنوات مصابة باشتباه نزيف بالبطن،"  نجوى.إ.ع"، 33 سنة، مصابة بكدمات متفرقة من الجسم.

 فيما توفي " صبحى.م.م" 17 سنة ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي غرب النوبارية العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته. 

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