فاروق أحمد ويوسف هشام يحصدان بطولة أمريكا المفتوحة

حصد فاروق أحمد ويوسف هشام لاعبا الاسكواش بالنادي الأهلي، بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، حيث حسم فاروق أحمد لقب البطولة تحت 13 عاماً، فيما حصد يوسف هشام لاعب اللقب تحت 17 عاماً.

وقدم ثنائي الأهلي عروضاً قوية خلال منافسات البطولة التى أقيمت في ولاية بنسلفانيا الأمريكية خلال الفترة من 16 حتى 21 ديسمبر الجاري.

وشهدت بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش تفوقا واضحا للاعبي الأهلي الذين أظهروا حماساً كبيراً منذ انطلاق مشاركتهما في المنافسات.

من جانبه، عبّر أحمد حسني، المدير الفني لإسكواش النادي الأهلي عن سعادته بالنتائج المُميزة للفريق في البطولة، مؤكدًا ثقته في فرق النادي وقدرتها على التتويج وحسم البطولات داخلياً وخارجياً.

وشدد أحمد حسني على أن إسكواش الأهلي يضم عناصر مُميزة للغاية، وأن الجميع يتحلّى بالإصرار والحماس اللازم لتحقيق الانتصارات والبطولات سواء في الفريق الأول أو في مختلف فرق قطاع الناشئين والناشئات.

ويقود جهاز الإسكواش بالأهلي محمد عباس الريدي رئيسًا، وأحمد حسني مديرًا فنيًّا، وخالد بسيم ‏مديرًا إداريًّا.‏