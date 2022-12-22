عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شعر بالإحباط.. كتاب جديد يكشف أزمة كبيرة بين بايدن ونائبته كامالا هاريس

كتاب جديد يكشف أزمة
كتاب جديد يكشف أزمة كبيرة بين بايدن ونائبته كامالا هاريس

كشف كتاب جديد سيطرح الشهر المقبل، عن وجود توترات حقيقية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ‏ونائبته كامالا هاريس.

وحسب صحيفة “بوليتيكيو” الأمريكية، أفصح بايدن لبعض أصدقائه بأنه منزعج من زوجها الثاني، دوجلاس إمهوف، بعد ‏أن شكا من مستوى المهام الرسمية المسندة لها من جانب بايدن.‏

وبحسب ما ورد في كتاب "The Fight of his Life"، للكاتب كريس ويبل، شعر بايدن بالإحباط من هاريس ووصفها بأنها "عمل قيد الإنجاز”.

ويوفر الكتاب الجديد، الذي سيطرح في 17 يناير، نظرة من الداخل على السنوات الأولى لرئاسة بايدن.

وأكد مؤلفه، كريس ويبل، أنه حصل على "تواصل واسع مع مسؤولي إدارة بايدن أثناء كتابته".

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اجتماع بايدن وزيلينسكي

بسبب بوتين .. اتهام بايدن بترديد عبارات هتلر

وجاء في الكتاب أن "جو بايدن علم أن زوج كامالا هاريس، دوغلاس إمهوف، كان يشكو من حقيبة هاريس السياسية التي شعر حلفاؤها أنها تضر بها سياسيا"، الأمر الذي أثار انزعاج بايدن.

كما ورد في الكتاب أن بايدن شعر كما لو أنه "لم يطلب من كامالا هاريس أن تفعل أي شيء لم يفعله وقتما كان نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما".

بالإضافة إلى ذلك، ألقى أحد كبار مستشاري البيت الأبيض باللوم على تعثر هاريس في النصيحة التي قدمتها لها دائرتها المقربة، وعبر المستشار عن أن "الدائرة المقربة من هاريس لم تخدمها بشكل جيد في الحملة الرئاسية، وهم يسيئون خدمتها في الوقت الحالي".

وقال ويبل لصحيفة "بوليتيكو”، أن بعض التوترات داخل إدارة بايدن قد تلاشت في عامه الثاني.

وأشار إلى أن بايدن كان يتمتع برئاسة أفضل بكثير في عام 2022.

بايدن كامالا هاريس كتاب جديد جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض

مشهد تمثيلي بمسرح الجريمة..المتهمة اعترفت بقتل والدتها وتسجيل صوتي كلمة السر

القانون في صالحها.. مفاجأة سعيدة للفنانة منة شلبي بعد ثبوت تعاطيها المخدرات

شاهد.. أول صور من خطوبة سهر الصايغ

الصحة : رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات على مستوى المحافظات | تفاصيل

البنك المركزي يوضح أسباب رفع سعر الفائدة 3%

بشرى للمصريين خلال 2023 .. علاوة 7% من الأجر الوظيفي في هذا الموعد

دفن خطيبته وشنق نفسه.. إبراهيم ينهي حياته بعد رحيل آية لرفضها الزواج منه

موضوعات متعلقة

تطور مقلق.. اعتقال ضابط مخابرات ألماني يعمل لصالح روسيا

إصابة مسئول روسي كبير في هجوم أوكراني.. تفاصيل

غضب كبير.. إعلامي أمريكي ينتقد طلب زيلينسكي المزيد من الدعم العسكري والمالي

ألمانيا تطالب بإشراف أوروبي مباشر على تويتر .. ما السبب ؟

مفاجأة .. كوريا الشمالية تسلم معدات عسكرية لمجموعة فاجنر الروسية

حصلنا على الحلول .. زيلينسكي يعلن عودته إلى أوكرانيا بنتائج جيدة

بوتين: أداء روسيا أفضل من العديد من دول مجموعة العشرين

بسبب حرب أوكرانيا.. مجموعة السبع تهدد بيلاروس

ترشيحاتنا

يسبب العمي والسرطان..نوع شوكولاتة شهير وعصير بداخلهم معدن الرصاص..تعرف عليهم

شعر بالإحباط.. كتاب جديد يكشف أزمة كبيرة بين بايدن ونائبته كامالا هاريس

إطلالة جريئة .. نادية الجندي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير| شاهد

تراجع شديد في أسعار الذهب عالميًا

اتربيت على ايده.. نسرينا: جوزي كان ضعف عمري وانفصلنا عشان نرتاح.. فيديو

أسامة ربيع: لا أحد يملك بيع أو تأجير قناة السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

60 يومًا يصارع الموت.. اغتيال أحلام صحفي شاب على يد عمه بسبب الميراث

احمي نفسك.. 3 نصائح مهمة للوقاية من أمراض الشتاء

جمال شعبان يكشف سر أطول ليلة في العام

ماذا يمكن أن يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الدهون

فيديو

محاكمة منة شلبي بتهمة تعاطي المخدرات | تفاصيل الأزمة..فيديو

حقيقة إجراء تعديل وزاري .. وتوجيهات من الرئيس للحكومة..فيديو

عاد ليتصفح هاتفه.. شاب لبناني ينهي حياته في العمل وصديقه يقوم بفعل غريب

أم سليم احتفلت بخلع زوجها بالطبل البلدي والمزمار .. هل أُلقي القبض عليها؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ