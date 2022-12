شعر بالإحباط.. كتاب جديد يكشف أزمة كبيرة بين بايدن ونائبته كامالا هاريس

كشف كتاب جديد سيطرح الشهر المقبل، عن وجود توترات حقيقية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ‏ونائبته كامالا هاريس.

وحسب صحيفة “بوليتيكيو” الأمريكية، أفصح بايدن لبعض أصدقائه بأنه منزعج من زوجها الثاني، دوجلاس إمهوف، بعد ‏أن شكا من مستوى المهام الرسمية المسندة لها من جانب بايدن.‏

وبحسب ما ورد في كتاب "The Fight of his Life"، للكاتب كريس ويبل، شعر بايدن بالإحباط من هاريس ووصفها بأنها "عمل قيد الإنجاز”.

ويوفر الكتاب الجديد، الذي سيطرح في 17 يناير، نظرة من الداخل على السنوات الأولى لرئاسة بايدن.

وأكد مؤلفه، كريس ويبل، أنه حصل على "تواصل واسع مع مسؤولي إدارة بايدن أثناء كتابته".

وجاء في الكتاب أن "جو بايدن علم أن زوج كامالا هاريس، دوغلاس إمهوف، كان يشكو من حقيبة هاريس السياسية التي شعر حلفاؤها أنها تضر بها سياسيا"، الأمر الذي أثار انزعاج بايدن.

كما ورد في الكتاب أن بايدن شعر كما لو أنه "لم يطلب من كامالا هاريس أن تفعل أي شيء لم يفعله وقتما كان نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما".

بالإضافة إلى ذلك، ألقى أحد كبار مستشاري البيت الأبيض باللوم على تعثر هاريس في النصيحة التي قدمتها لها دائرتها المقربة، وعبر المستشار عن أن "الدائرة المقربة من هاريس لم تخدمها بشكل جيد في الحملة الرئاسية، وهم يسيئون خدمتها في الوقت الحالي".

وقال ويبل لصحيفة "بوليتيكو”، أن بعض التوترات داخل إدارة بايدن قد تلاشت في عامه الثاني.

وأشار إلى أن بايدن كان يتمتع برئاسة أفضل بكثير في عام 2022.