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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اجتماع بايدن وزيلينسكي

بايدن وزيلينسكي
بايدن وزيلينسكي

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن موضوع السلام في أوكرانيا كان الموضوع الرئيسي خلال المحادثة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، "فكرة إنهاء هذه الحرب كانت محورية في حديثهما. أوجز زيلينسكي "معادلة السلام" الخاصة به من 10 نقاط، والتي سبق أن أعرب عنها، ووعد بايدن بأن فريق الأمن القومي سيحاول إيجاد تقدم في هذه الأفكار وتحويلها إلى نتيجة محتملة.

ووصف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، موقف زيلينسكي بأنه يسعى إلى "عالم عادل قائم على المبادئ".

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وقال كيربي معلقا على موقف زيلينسكي: "يجب أن يقوم على شيء من شأنه أن يدعم الشعب الأوكراني من أجل مستقبله".

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