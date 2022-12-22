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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بداية من الغد.. البحرين تتعرض لمنخفض جوي قوي

منخفض جوي - ارشيفي
منخفض جوي - ارشيفي

 شهدت الأيام القليلة الماضية أجواء مستقرة على مملكة البحرين بشكل عام حيث كانت الرياح السائدة متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة  في غالب الأحيان، مع اعتدال في درجات الحرارة نهارا وانخفاضها بشكل نسبي خلال فترات الليل .

وقال مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية : من المتوقع أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتواجد مركزه على وسط شبه الجزيرة العربية، ويكون تأثيره بشكل مباشر على وسط وشمال شبه الجزيرة العربية وشمال الخليج العربي ليصل امتداده إلى مملكة البحرين في وقت لاحق من يوم الجمعة.

وبحسب المصدر البحريني؛ فتشير خرائط الطقس إلى أن السحب ستبدأ بالتكاثف على المنطقة بدءا من يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر 2022 لتزداد معها فرص تساقط أمطار متفرقة في وقت متأخر من يوم الجمعة وتستمر حتى صباح يوم السبت .

أما عن الرياح فمن المتوقع أن تكون جنوبية شرقية وتبدأ خفيفة إلى معتدلة السرعة خلال نهار الجمعة على أن تزداد سرعتها بشكل تدريجي خلال الليل لتصل من نشطة إلى قوية السرعة أحياناً ثم تتحول إلى شمالية غربية مساء يوم السبت وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة وتصل إلى قوية أحيانا، مثيرة للأثرية المحلية ومؤدية الي أمواج عالية.

 

والجدير بالذكر، أن درجات الحرارة تسجل أرقاما تصل إلى ما دون 15 درجة مئوية خلال الليل.

كما نوهت الأرصاد الجوية بأن الأجواء قد تكون غير مناسبة للأنشطة البحرية إذ من المحتمل أن يصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في عرض البحر لذا تدعو إدارة الأرصاد الجوية الجمهور الكريم وكافة مرتادي الطرق بتوخي السر واتخاذ كافة إجراءات السلامة. 

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البحرين الأرصاد الجوية درجات الحرارة الخليج العربي إدارة الارصاد الجوية شبه الجزيرة العربية

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