ملك البحرين يتسلم رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي

تلقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، أعرب فيها عن شكره على حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته المنامة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، بأن "عاهل البلاد تلقى رسالة خطية من رئيس إسرائيل تتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين"، وذلك بعد مرور 18 يوما على أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل إلى البحرين.

ووجه الرئيس الإسرائيلي الشكر لملك البحرين عما وجده من حفاوة خلال زيارته للمملكة، وتقديره لجهود دفع علاقات البلدين، مهنئا الملك بذكرى قيام الدولة البحرينية كدولة عربية مسلمة على يد أحمد الفاتح عام 1783.

يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، قد زار المنامة في الرابع من الشهر الجاري، تلبية لدعوة رسمية من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ووصف هرتسوخ الزيارة بـ"التاريخية"، موضحًا أنها خطوة تاريخية أخرى في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية الموقعة على "اتفاقات إبراهام" وخطوة أخرى باتجاه المزيد من الشعوب التي تنضم لدائرة السلام مع بلاده.

ووقعت إسرائيل في سبتمبر 2020 اتفاقي سلام مع كل من الإمارات والبحرين، عرفت باتفاقات "إبراهيم"، ولحقت بهما بعد ذلك المغرب والسودان.