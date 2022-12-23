"برنامج زراعة الرئة": تكلفة العملية تتراوح بين 2.5 إلى 3 ملايين جنيه..فيديو

قال الدكتور أحمد مصطفى، مدير برنامج زراعة الرئة بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه تم البدء عام 2018 في التخطيط لإجراء عمليات زراعة رئة من متبرع حي.

وأضاف الدكتور أحمد مصطفى، مدير برنامج زراعة الرئة بكلية الطب جامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، المُذاع عبر فضائية “المحور”،: “المتبرع لزراعة الرئة ليس شرط أن يكون قريب من الدرجة الأولى”، لافتا إلى أن علميات زراعة الرئة تحتاج إلى شخصين متبرعين”.

وأشار الدكتور أحمد مصطفى، مدير برنامج زراعة الرئة بكلية الطب جامعة عين شمس،: “هناك صعوبة لوجود متبرعين لعمليات زراعة الرئة”، موضحا: “تكلفة العملية ما تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليون جنيه”.

