خبير: سياسة مصر الخارجية رشيدة وتوازن بين القوى العالمية

أكد أحمد سيد خبير العلاقات الدولية، أن سياسة مصر الخارجية قائمة على تنويع دوائر السياسة الخارجية وعلى رأسها الدائرة الأسيوية والأمريكية والأوروبية .

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" شركات مصر الخارجية متوازنة وهناك تقارب متوازن بين مختلف القوى العالمية ".

وأكمل احمد سيد :" مصر تتبع سياسة خارجية رشيدة بما يحقق التنمية داخل مصر "، مضيفا:" مشاركة الرئيس السيسي في مجموعة من القمم العالمية يؤدي إلى فتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر ".

ولفت أحمد سيد:" مصر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ".

وتابع أحمد سيد:" الدول الكبرى تواجده مشكلات وتحديات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو مرتفعة رغم الأزمات العالمية".



