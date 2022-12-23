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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: سياسة مصر الخارجية رشيدة وتوازن بين القوى العالمية

صدى البلد

أكد أحمد سيد خبير العلاقات الدولية، أن سياسة مصر الخارجية قائمة على تنويع دوائر السياسة الخارجية  وعلى رأسها الدائرة الأسيوية والأمريكية والأوروبية .

 

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مصطفى الفقي في محاضرة بجامعة عين شمس: السياسة الخارجية المصرية متوازنة بشكل كبير

وقال   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  شركات مصر الخارجية متوازنة وهناك تقارب  متوازن بين مختلف القوى العالمية ".

 

وأكمل احمد سيد :"  مصر تتبع سياسة خارجية رشيدة بما يحقق التنمية داخل مصر "، مضيفا:" مشاركة الرئيس السيسي في مجموعة من القمم العالمية  يؤدي إلى  فتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر ".

 

ولفت أحمد سيد:" مصر بيئة جاذبة  للاستثمارات الأجنبية في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ".

 

وتابع أحمد سيد:"  الدول الكبرى تواجده مشكلات وتحديات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو مرتفعة رغم  الأزمات العالمية".


 

خبير سياسة مصر الخارجية التوازن السياسة الخارجية اخبار التوك شو

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