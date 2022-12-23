هنا الزاهد تهنيء سهر الصايغ بمناسبة خطبتها عبر إنستجرام

هنأت الفنانة هنا الزاهد الفنانه سهر الصايغ بمناسبة خطبتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

ونشرت هنا صورة سهر الصايغ برفقه خطيبها طبيب الاسنان، وكتبت"مبروك سا احلي سهر في الدنيا"

ويذكر أنه قد احتفلت النجمة سهر الصايغ بخطبتها على طبيب الأسنان أ.د صلاح العباسى – أستاذ جراحة الفم وتجميل الأسنان بـ"قصر العينى"، وذلك فى حفل بسيط اقتصر على حضور أفراد عائلة سهر وخطيبها.

ومن المعروف أن سهر الصايغ تخرجت من كلية طب الأسنان ومازالت تمارس المهنة حتى الآن إلى جانب عملها الفنى ولكن ليس لديها عيتادة خاصة، وأكدت فى احد لقاءاتها على أنها لن تترك مهنة الطبيبة فى المستقبل وستعمل على فتح عيادة خاصة بها وذلك بجانب عملها فى التمثيل.