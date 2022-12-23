منة عرفة بفستان أبيض في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة منه عرفة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام صورة من أحدث ظهور لها خلال خاصية الاستوري.



ظهرت منة من خلالها بإطلالة جذابة وناعمة، وارتدت فستان ابيض مكشوف الكتف، ومن الناحية الجمالية اعتمدت أن يكون المكياج بسيط، وقامت برسم عينها باللون الأسود ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي واختارت أن يكون شعرها منسدل علي منكبيها.

وشاركت الفنانة منة عرفة فى مسلسل شارع 9 بجانب الفنانة رانيا يوسف، وتدور أحداث المسلسل فى حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حى المعادى وتحديداً شارع9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية، ويلقى الضوء على العديد من المشاكل التى تهم الاسرة المصرية، ومنها علاقة الأب بأبنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت ومشاكل الزواج العرفى .



شارك فى البطولة كلًا من: رانيا يوسف، محمود عبدالمغنى، أحمد وفيق، منة عرفة،احمد سلامة، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف.