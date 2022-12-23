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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري: الانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية

صدى البلد

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تؤمن بأن الانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه يمكن تجاوز كافة العقبات إذا توافرت الإرادة السياسية.
جاء ذلك خلال اللقاء الدوري، الذي أجراه تبون مع عدد من ممثلي الصحافة الجزائرية، وبثه التلفزيون الرسمي.
وأوضح أنه عندما يختار الشعب الليبي ممثليه عبر الانتخابات، فإنه لابد للعالم أن يحترم هذه الإرادة، مشددا على عدم تدخل بلاده في الشؤون الداخلية الليبية..معربا عن أمنيته في أن تعبر ليبيا هذا المأزق، خاصة وأن لديها ثروات طبيعية كبيرة مع تعداد سكاني منخفض.
وحول الشأن التونسي، أكد الرئيس الجزائري احترام بلاده لسيادة تونس من خلال عدم التدخل في شؤونها، مشيرا إلى أن العلاقات مع تونس قائمة على التعاون والصداقة والتاريخ المشترك.
وأعرب عن ثقته في قدرة تونس على العبور بنجاح من مشاكلها ولا سيما في ظل تحلي الطبقات السياسية التونسية على بروح الوطنية.

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الإرادة السياسية الازمة الليبية

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