خلصت عليه بحجر.. اعترافات مثير للمتهم بقتل محاسب السلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس عامل بمخزن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل محاسب يعمل بمحل عمله وذلك بهدف سرقة مبالغ مالية من داخل خزنة المخزن.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابساتها.

واعترف المتهم أمام رجال التحقيق بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وذلك لعلمه باحتفاظ مالكي المخزن بمبالغ مالية داخل الخزينة ، وأن المجنى عليه يحوز المفاتيح الخاصة بها ، فاختمر في ذهنه فكرة سرقة المفاتيح من المجنى عليه كرهاً عنه والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، واستغل انصراف العاملين وتواجد المجنى عليه بمفرده، وتعدى عليه بالضرب على رأسه باستخدام قطعة "حجر" محدثاً إصابته التي أودت بحياته، وقام بتكميمه وعقب ذلك تمكن من سرقة مفاتيح الخزينة ، والاستيلاء من داخلها على مبلغ مالي، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في كشف غموض جريمة قتل بمدينة السلام، بعد أن تم العثور علي جثة محاسب داخل مخزن وسرقة مبلغ مالي من داخله حيث تبين ان عامل بالمخزن وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطه ، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول من شريك بمخزن لتقطيع وبيع الزجاج بوجود شخص متوفى داخل مخزن بدائرة القسم ، مكمم وبه إصابات بالرأس وكذا اكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة المخزن وعدم تواجد المتعلقات الشخصية بالمجنى عليه وهاتفه المحمول.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات المخزن "له معلومات جنائية" ومقيم به تم ضبطه.

تم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالي والهاتف من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقي المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.