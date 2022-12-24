بأسلوب الخطف.. حبس عصابة سرقة الهواتف بالقاهرة

قررت نيابة الشرابية الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "مستأجرة" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "مستأجرة" وبحوزتهما 5 هواتف محمولة "مجهولين المصدر".

بمواجهة المتهمين أقروا بما جاء بالتحريات، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.