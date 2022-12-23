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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بالتوسع في الاكتشافات تعزز قيمة الاحتياطي من الغاز

النائب محمود الصعيدي
النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب

قال النائب محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل جاهدة علي في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية التي تملكها الدولة وعلي رأسها الغاز الطبيعي بإعتباره أحد أهم الموارد الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد “ الصعيدي” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن التوسع في إكتشافات الغاز الطبيعي تأتي في إطار تعظيم قيمة الاحتياطي الفائض من هذا المورد، الأمر الذي يسهم في تلبية إحتياجات الإستهلاك المحلي وأيضا التوجه للتصدير خاصة في ظل إرتفاع أسعاره في أوروبا.

 

جلب العملة الصعبة 

 

وأشار أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية، إلي أن أهم فوائد تصدير مورد الغاز الطبيعي هي جلب مزيد من العملة الصعبة وزيادة الناتج القومي، حيث ينعكس ذلك بالإيجاب علي الموازنة العامة للدولة ومن ثم الإرتقاء بمعدل نمو الإقتصاد الوطني.

 

وتابع البرلماني حديثه، قائلا " بالأونة الأخيرة نجحت الدولة في الوصول للإكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي وذلك نتيجة الجهود المبذولة في الإكتشافات بمختلف أرجاء الدولة، لذا نآمل في تحقيق العديد من المكاسب.

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وقد وجه الرئيس بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعياً لتحقيق الاستغلال الاقتصادى والتنموي الامثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي.

وعرض المهندس طارق الملا الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2,1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقاً للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً أن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة ادارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير البترول  عرض كذلك خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع إنتاج "الصودا آش" بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة، والذي يتم بالشراكة بين كلٍ من الدولة والقطاع الخاص بإجمالي استثمارات حوالي 500 مليون دولار، وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج "الصودا آش"، والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العلمين الجديدة، إلى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

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