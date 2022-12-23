حسام موافي: الربط بين الموت فجأة وتوقف نبضات القلب خطأ

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب انتشار ظاهرة السكتة القلبية مؤخرا في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن المختصين في أنحاء العالم يعملون على التصدي لظاهرة الموت المفاجئ الذي يودي بحياة مئات الأشخاص شهريا وتسبب الموت الفجائي، ويتم إجراء الأبحاث الطبية لمعرفة كافة الأسباب التي تسبب السكتة القلبية وتوقف نبضات القلب مرة واحدة.



وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن البعض يربط الموت الفجائي بتوقف نبضات القلب وهذا الأمر غير صحيح، موضحًا أن من أبرز أسباب السكتة القلبية التي تصيب الأشخاص وجود انسداد للشريان التاجي أو نزيف للمخ.

الوقاية من السكتة القلبية



وتابع: التاريخ المرضي للأسرة أحد العوامل التي قد تسبب الإصابة بالسكتة القلبية، ويجب تجنب التدخين وعمل إجراء فحوصات طبية بصورة دورية للاطمئنان على حالته الصحية.

وأوضح حسام موافي، أن مرض السكر وارتفاع ضغط من أبزر العوامل التي تسبب الإصابة بانسداد الشريان التاجي الذي يسبب السكتة القلبية.