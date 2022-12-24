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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

في ذكرى ميلاده.. عمر الجيزاوى عاد إلى الحياة بالمشرحة.. وتزوج 10 مرات

عمر الجيزاوى
عمر الجيزاوى

تحل اليوم، السبت، ذكرى ميلاد الفنان عمر الجيزاوى، الذى اشتهر بالعديد من الأدوار الكوميدية، واشتهر أيضا بعدد من المونولوجات التى ستظل محفورة فى أذهان المشاهد العربى. 

عمر الجيزاوى 

ولد عمر الجيزاوى 24 ديسمبر 1917، لم يستكمل تعليمه، وعمل مع والده فى المقاولات، وانتقل مع أسرته إلى القاهرة وغنى فى الأفراح الشعبية، حتى وصل إلى الغناء فى مناسبات أبناء الذوات.

عمر الجيزاوى 

شارك عمر الجيزاوي في العديد من الأفلام في الخمسينات، وكانت له مونولوجات شعبية شهيرة، وذلك بعدما مر بتجربة الغناء في الأفراح والملاهي الليلية.

اشتهر عمر الجيزاوى بعدد من الأغانى، ولعل من أبرزها "معانا الفكك والفكوك، يا حلوة ضمي الغلة، اتفضل قهوة، سالمة يا سلامة، الحنة الحجازي"، وغيرها من الأغاني التي تركت أثرا جميلا في قلب كل من سمعها.

عمر الجيزاوى 

زيجات عمر الجيزاوى 

تزوج عمر الجيزاوى ما يقرب من 10 مرات، وأنجب 4 بنات، ثم 3 أولاد، وتزوج من الراقصة اللبنانية أنوار حسين، وأنجب منها ولدا، وتركه يعيش في لبنان مع والدته، ولا تعرف العائلة عنهما شيئًا، ثم تزوج بعد ذلك 7 مرات، لم ينجب خلالها أي أبناء، حيث تزوج من معجباته في مختلف الدول التي كان يزورها.

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عمر الجيزاوى وموقف صعب 

تعرض عمر الجيزاوى لموقف صعب فى حياته، حيث كان يستقل سيارة أجرة، واختلت عجلة القيادة في يد السائق، وسقطت في الترعة، وقبل سقوطها قفز السائق منها، لكن الجيزاوي ظل داخلها، وغرقت السيارة في الأعماق وهو داخلها وتصور البعض أنه لقى مصرعه نتيجة هذا الحادث، وأثناء تشريح الجثة في المشرحة، وجدوه يتنفس جالسًا، ويردد: “هذه قدرة الله”، الأمر الذي أصاب طبيب التشريح بالذهول.

عمر الجيزاوى 

وفاة عمر الجيزاوى 

تعرض عمر الجيزاوى لموقف صعب فى عمله أيضا، حيث حاول أن يثبت أحقيته فى أغنية “ياللي من البحيرة.. وياللي من أهل الصعيد” والتى قدمها بصوته وعادت الفنانة الراحلة شادية لتقديمها بصوتها من خلال أغنية “مصر اليوم فى عيد”، وهو الأمر الذى تسبب فى صراع بين عمر الجيزاوى وشادية، ولم يسفر هذا الصراع عن شيء، وقيل إن وفاة عمر الجيزاوى بجلطة فى القلب كانت بسبب صراعه مع شادية بسبب الأغنية، حيث لم يحصل على حقوقه.  

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