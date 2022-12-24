أنغام وحميد الشاعري في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة أنغام جمهورها صورا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهرت أنغام برفقة الفنان حميد الشاعري، و علقت على الصورة قائلة: انتظرونا اليوم في الجزء الثاني من برنامج #أنغام ،الساعة ٩ مساءً بتوقيت القاهرة على @dmctv.eg . #أنغام#حميد_الشاعري.

وحل الفنان حميد الشاعري، ضيفا علي برنامج "أنغام" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، للحديث عن كواليس بداياته الفنية.

وتحدث حميد الشاعري خلال حواره بالبرنامج"، عن حبه للفنانة رجاء بلمليح: " البداية مع الفنانة رجاء بن مليح كانت من خلال موقفين؛ حيث كنت في مهرجان الأغنية القومية الذي كان في العراق، حيث اجتمع الكثيرون مثل مارسيل خليفة، ومدحت صالح والكثيرون من المغرب والجزائر، وبالتالي قابلتها هناك.

وأضاف حميد الشاعري،"قابلت الفنانة رجاء بلمليح وكانت مشاركة من المغرب، ومن ثم انجذبت لها انجذابًا رهيبًا، ووقتها كنت شاباُ صغيرا ، وقالت لي بأنها تريد عمل شغل، قولت لها طبعًا تحت أمرك تيجي مصر".