أبرزها عطل واتساب.. أكبر انقطاعات للتطبيقات خلال 2022

عانت العديد من التطبيقات الرئيسية على الإنترنت خلال عام 2022، من انقطاع عالمي تسبب في إحباط الآلاف من المستخدمين والتأثير على الاتصالات المهمة على شبكة الويب، كان السبب الرئيسي في هذه الانقطاعات هو الحمل الثقيل على الخادم الخاص بتلك الخدمات، أو طرح ميزات جديدة مليئة بالخلل.

ولكن بغض النظر عن السبب الرئيسي لهذه الأعطال، أصبحت هذه من أكثر اللحظات إثارة للغضب بالنسبة لمستخدمي الإنترنت خلال عام 2022، فقد أثرت على عدد من الخدمات العالمية الشهيرة كان من بينها تطبيق واتساب WhatsApp وموقع تويتر Twitter وإنستجرام Instagram، بالإضافة إلى برنامج تشغيل الموسيقى سبوتفاي Spotify ولعبة Call of Duty.

أقوى انقطاعات الإنترنت خلال 2022

عطل واتساب

في 25 أكتوبر 2022، عان تطبيق المراسلة الأشهر واتساب، من أكبر حالات انقطاع الخدمة خلال العام، حيث رصد موقع Downdetector المتخصص في مراقبة انقطاعات الخدمات عبر الإنترنت، أن ما مجموعه 2.9 مليون مستخدم قد تأثروا بهذا الانقطاع، وأثناء فترة الانقطاع التي دامت لساعات، أصبح التطبيق غير مستجيب تماما مما أدى إلى عدم قدرة المستخدمين على إرسال الرسائل أو استقبالها، كما اشتكى الكثيرون من أنهم لم يتمكنوا حتى من تحديث الحالة على التطبيق.

عطل تويتر

في حين واجه موقع تويتر العديد من حالات الانقطاع هذا العام، كان من بين أسوأ الأعطال التي واجهها التطبيق في 14 يوليو 2022، لم تقتصر المشكلة على منطقة معينة، مما يعني أن مستخدمي موقع التدوينات القصيرة في جميع أنحاء العالم قد تأثروا بهذا العطل، والذي استمر لما يقرب من ساعة، لم يتمكنوا فيها من تحميل التغريدات أو التمرير عبر الشاشة الحالية أو التحقق من نافذة الاستكشاف لمعرفة الاتجاهات.

عطل إنستجرام



في نفس اليوم الذى انقطاعت فيه خدمة تويتر، أصاب موقع إنستجرام عطلا كبيرا تاثر به الملايين من المستخدمين حول العالم، حيث واجهت منصة الوسائط الاجتماعية الشهيرة عددًا من المشكلات تتراوح بين عدم تمكن المستخدمين من تسجيل الدخول أو تحديث الصفحة الرئيسية أو فتح رسائل مباشرة أو حتى تحميل منشورات جديدة، ووفقا لـ Downdetector، شوهد أكثر من 600000 تقرير خلال ذروة الانقطاع، الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات.

انقطاع Spotify

عانت منصة تدفق الموسيقى الرئيسية سبوتفاي Spotify من أكبر انقطاع لها في 8 مارس 2022، خلال الساعتين اللتين استمر فيهما العطل، لم يتمكن المستخدمون من تحميل التطبيق أو تشغيل أي موسيقى عليه، والجدير بالذكر أن انقطاع التيار الكهربائي كان مشكلة عالمية أثرت على تطبيق الموسيقى الشهير وتأثر المستخدمون في جميع أنحاء العالم بسببه.

عطل لعبة Call of Duty



حتى ألعاب الفيديو لم تسلم من الانقطاعات هذا العام، ففي 16 أغسطس 2022، عانت لعبة القتال الشهيرة Call of Duty، من انقطاع الخدمة الذي أثر بشكل أساسي على خوادم اللعبة في أوروبا، كان الانقطاع على إصدار الكمبيوتر الشخصي ووحدة التحكم للعبة وليس على تطبيق الهاتف المحمول، وكان هذا الانقطاع قبل إطلاق أحدث إصدار من Modern Warfare 2، ولم يتمكن اللاعبون من لعب المباريات لما يقرب من أربع ساعات متواصل.