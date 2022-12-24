النمسا تدين الاعتداء على مركز الجالية الكردية في باريس.. وتؤكد: الكراهية لن تفوز

أدانت وزارة الخارجية النمساوية اليوم /السبت/، حادث إطلاق النار المروع في باريس أمس، والذي طال مركزا للجالية الكردية، معربة عن خالص الحزن والمواساة لـ"الأصدقاء" في فرنسا .

وقالت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - "نتقدم بخالص تعازينا لذوي الضحايا.. ونحذر من أن الكراهية لن تفوز" .

يشار إلى أنه بعد الهجوم المميت على مركز للجالية الكردية في باريس؛ يحقق القضاء الفرنسي حاليا في دافع عنصري. كما أعلن المدعي العام في باريس أن الحد الأقصى للعقوبة التي يواجهها المشتبه به هو السجن مدى الحياة، حيث بدأت التحقيقات في تهم القتل العمد والعنف الخطير ومددت الشرطة حجز المتهم بارتكاب الحادث .