نقله إلى المستشفى .. إصابة مراسل مصري في باريس لحظة تغطية الاحتجاجات

تعرض خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في العاصمة الفرنسية باريس، إلى إصابة أثناء تغطية الاحتجاجات في فرنسا.

وتم نقل "شقير"، إلى المستشفى على الفور إثر تلك الإصابة ليتلقى العلاج، فيما تقول الأخبار الواردة حتى الآن أن حالته الصحية مستقرة وأنه بخير.

وتشهد شوارع العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجات واسعة اليوم السبت، اعتراضا على حادث إطلاق النيران يوم أمس، لتشتعل على إثر تلك الاحتجاجات، اشتباكات واسعة بين الشرطة الفرنسية من ناحية، والمتظاهرين من ناحية أخرى، ألقت فيها الشرطة قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين.