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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان الطوارئ .. عاصفة ثلجية تنهي حياة 19 شخصا في أمريكا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت شبكة "بي بي سي" الإخبارية، بأن نحو 250 مليون أمريكي يتعرضون لعاصفة شتوية ضخمة مرتبطة بما لا يقل عن 19 حالة وفاة قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.5 مليون شخص وألغيت آلاف الرحلات الجوية منذ يوم الخميس الماضي بسبب تلك العاصفة الهائلة، التي تمتد لأكثر من 2000 ميل (3200 كيلومتر)، من تكساس إلى كيبيك.

وتسبب إعصار قنبلة (عندما ينخفض الضغط الجوي) في حدوث عاصفة ثلجية في منطقة البحيرات العظمى على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

من جانبه أفاد موقع "flightaware.com" بإلغاء أكثر من 5.4 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بسبب سوء الطقس.

كما أسفرت العاصفة الثلجية، وفق معلومات موقع "poweroutage.us" عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 590 ألف منزل ومصنع.

عاصفة صقيع تجتاح الولايات المتحدة.. انقطاع الكهرباء وطرق خطرة ورؤية شبه معدومة

وتتوقع السلطات الأمريكية انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة ووقوع عواصف ثلجية في العديد من الولايات الأمريكية، مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في ولايات جورجيا وكنتاكي ونيويورك وأوكلاهوما ونورث كالورينا وداكوتا الجنوبية.

كما أعلن محافظو عدد من الولايات أن قوات الإنقاذ والحرس الوطني الأمريكي في أراضيها تستنفر في حالة تأهب قصوى لإزالة آثار العواصف.

عاصفة ثلجية الولايات المتحدة الحرس الوطني الأمريكي جورجيا إعلان حالة الطوارئ

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