عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس أمناء 57357 : إدارة المستشفى لا علاقة لها بأزمة التبرعات ..فيديو

مستشفى 57357
مستشفى 57357

أكد الدكتور عبادة سرحان عضو مجلس أمناء مستشفى 57357، أن  إدارة المستشفى لا علاقة لها بأزمة 57357 الحالية الخاصة بنقص التبرعات.

 

txt

تبرعاتكم هتساعد.. ليلى علوي تدعم مستشفى 57357

txt

ڤيديو| يسرا تدعو جمهورها لدعم مستشفى 57357

وقال  عبادة سرحان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،  :" إدارة المستشفى منضبطة وعندما زرت المستشفى  أكثر من مرة وجدنا نظام وانضباط في العمل ".

وأضاف عبادة سرحان :" نأمل أن يتكاتف الجميع مع مستشفى 57357  من أجل علاج الأطفال المصابين بالسرطان".

وتابع عبادة سرحان :"  على الشعب المصري أن يدعم المستشفى كما كان يفعل على مدار سنوات لأن هذه المستشفى تعتبر فخر لمصر وعالجت الكثير من الأطفال ".

واكمل عبادة سرحان :"  وزارة التضامن الاجتماعي تراقب مستشفى 57357 ويتم مراجعة كل شيء داخل المستشفى ". 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المخدرات مش بتاعتي.. اعترافات منة شلبي ولغز الـ "4 بلاد" قبل القاهرة| تفاصيل

%15 زيادات .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل بداية العام الجديد 2023

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

هبوط جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

12 جنيها هبوط بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار الرسمي غدا

مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب الوداد المغربي في كأس العالم للأندية

الذهب يخسر 40 جنيه جديدة اليوم .. ومفاجأة في عيار 21 ..شاهد

قرار عاجل مفاجئ من طبيب الأهلي بسبب إصابة أكرم توفيق

موضوعات متعلقة

تراخيص المحال العامة: مكاتب تأجير السيارات ومحلات بيع الذهب تحتاج موافقة أمنية

الشمس لم تظهر من 3 أيام.. محافظ الإسكندرية: مقبلون على نوة كبيرة

تخفيضات 30%.. محافظ الإسكندرية يعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

أول قاضية عرفية بالصعيد : أنهيت خصومات ثأر كثيرة .. فيديو

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة.. وطبق البيض يخسر 20 جنيها | أخبار التوك شو

خبير: سياسة مصر الخارجية رشيدة وتوازن بين القوى العالمية

عمرو درويش: لن نترك المواطن فريسة لجشع التجار

إعلان الثمن على السلع.. التموين: لا توجد تسعيرة جبرية في الأسواق

ترشيحاتنا

التفاصيل الكاملة لمقتل شاب على يد أبيه انتقاما من والدته بالقليوبية

رومانو: لويس سواريز تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية

ضربة روسية على خيرسون تودي بحياة 10 أشخاص |صور

طرح 22 ألف و335 وحدة سكنية بمختلف المستويات .. أعرف التفاصيل

هدى المراغي.. حكاية مهندسة مصرية أبهرت الكنديين وتسلمت وسام تكريمها بعد عامين

أسماء مدوية| استبعاد 8 لاعبين من قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض خطيرة.. كل ما تود معرفته عن فرط نشاط الغدة الدرقية

فستان قصير.. هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

نشرة المرأة|بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا... و10 صور أثارت الجدل لـ محمد زيدان وزوجته

بابا نويل هيقولك عليها.. اعرف الهدية المناسبة لكل برج في الكريسماس

فيديو

محمد حماقى يكشف تفاصيل لقائه الأخير بوالده وطفولته المتمردة

غادة إبراهيم تكشف تفاصيل حياتها فى المقابر بسبب أم رقية.. فيديو

بعد اختفائها عاما.. أحدث ظهور للفنانة نيللى مع ابنة فيروز

تكدس مروري بين السيارات.. كواليس حريق كوبرى أحمد فخرى بـ مدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ