مجلس أمناء 57357 : إدارة المستشفى لا علاقة لها بأزمة التبرعات ..فيديو

أكد الدكتور عبادة سرحان عضو مجلس أمناء مستشفى 57357، أن إدارة المستشفى لا علاقة لها بأزمة 57357 الحالية الخاصة بنقص التبرعات.

وقال عبادة سرحان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إدارة المستشفى منضبطة وعندما زرت المستشفى أكثر من مرة وجدنا نظام وانضباط في العمل ".

وأضاف عبادة سرحان :" نأمل أن يتكاتف الجميع مع مستشفى 57357 من أجل علاج الأطفال المصابين بالسرطان".

وتابع عبادة سرحان :" على الشعب المصري أن يدعم المستشفى كما كان يفعل على مدار سنوات لأن هذه المستشفى تعتبر فخر لمصر وعالجت الكثير من الأطفال ".

واكمل عبادة سرحان :" وزارة التضامن الاجتماعي تراقب مستشفى 57357 ويتم مراجعة كل شيء داخل المستشفى ".