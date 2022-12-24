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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ڤيديو| يسرا تدعو جمهورها لدعم مستشفى 57357

يسرا
يسرا

حرصت الفنانة يسرا، على دعوة جمهورها لمساندة مستشفى سرطان الاطفال 57357، وذلك من خلال ظهورها في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

وعلقت يسرا، قائلة: "من كل قلبي بدعو كل الناس إنها تقف بجانب هذا الصرح الذي كان ولا زال سبب في إدخال الأمل لكل طفل وأسرة.. المستشفى دي أمل كبير ليهم محدش ممكن يقدر أهمية هذا المكان سوي من مر بالتجربة أو ليه حد عزيز علي قلبه مر بيها.. ياريت الناس تدعم مستشفى 57357 وما نقص مال من صدقة مهما كانت كل تبرع هيفرق معاهم في الفترة ديانقذوا_مستشفى_سرطان_الاطفال".

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يسرا تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني في هذا الموعد

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

وعلى جانب أخر تخوض يسرا، السباق الرمضاني بـ مسلسل «حمدالله على السلامة»، ويواصل فريق العمل ترشيح الأبطال المرشحين للمشاركة فى بطولته حيث تعاقد على المشاركة فيه حتى الآن الفنانون مايان السيد، محمد ثروت، شيماء سيف.

وجارٍ إتمام التعاقدات مع باقى الفنانين المرشحين الفترة القادمة والمسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي.. تأليف محمد ذو الفقار إخراج عمرو صلاح إنتاج جمال العدل ويقوم المخرج عمرو صلاح حاليا بمعاينة أماكن التصوير.

آخر أعمال الفنانة يسرا

كانت آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل «أحلام سعيدة» وشارك فى بطولته غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى تأليف هالة خليل إخراج عمرو عرفة.

 

يسرا النتيجة النهائية مستشفى سرطان الأطفال مستشفي سرطان الاطفال 57357 مستشفى 57357 حمدالله على السلامة أحلام سعيدة

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