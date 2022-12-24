غزل المحلة يتعادل مع فاركو سلبيًا بالدوري المصري

سيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة غزل المحلة وفاركو في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري .

جاءت أحداث الشوط الأول من المباراة متوسطة من جانب الفريقين دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي الفريقين .

ومع انطلاق احداث الشوط الثاني شهدت المباراة ضغطا هجوميا من قبل لاعبي غزل المحلة حيث نجح جابرييل أوروك في تسجيل هدف الفوز لصالح غزل المحلة من خلال كرة عرضية من أحمد الشيخ من يمين منطقة الجزاء قابلها جابرييل أوروك بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى قبل مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو الذي قام بالغاء الهدف بداعي وجود خطأ على لاعب المحلة محمد بازوكا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد المحلة إلى 17 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري، فيما وصل فاركو للنقطة الثامنة في المركز الحادي عشر.

تشكيل الفريقين

وخاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : أحمد عبد العزيز "مودي" رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد صغيري.

خط الوسط : محمود حمادة_ كينجسلي سوكاري – أحمد فؤاد.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ عمرو جمال – أحمد شريف

بينما خاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمود الحضري.

خط الدفاع: محمد جابر - معاذ الحناوي - العش - إيهاب سمير.

خط الوسط: بازوكا - أحمد النادري - خالد الإخميمي.

خط الهجوم: جبريال أوروك - عبده يحيى - أحمد الشيخ.