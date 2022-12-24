أحمد موسى: فرنسا لم تعلن إطلاق النار بباريس حادثا إرهابيا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن فرنسا تشهد احتجاجات ومظاهرات منذ الأمس، مضيفا: "فرنسا لم تعلن حادث إطلاق النار على الأكراد في باريس حادثا إرهابيا".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مظاهرات حاشدة من الأكراد في فرنسا أمس واليوم؛ بعد استهداف مركز ثقافي كردي في باريس، ومقتل 3؛ خرج الأكراد في مظاهرات تنديدا بالحادث".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الاكراد يطالبون السلطات الفرنسية بإعلان الحقائق عن حادث إطلاق النار والتحدث بشفافية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "هناك عمليات تخريب وحرق سيارات وأعمال شغب في فرنسا، وهناك اشتباكات مستمرة بين الأكراد والسلطات الفرنسية ".



