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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الغزاوي يكشف المواعيد النهائية للبطولات الإفريقية لليد

صدى البلد

صرح محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا لبطولة إفريقيا لكرة اليد للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات»، والمقرر إقامتها في ضيافة الأهلي، أن النادي تسلم اليوم مكاتبةً رسميةً من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، يؤكد فيها على إقامة البطولة في شهر مايو المقبل، وهو الموعد الذي كان مقترحًا منذ البداية.
وحدد الاتحاد الإفريقي في خطابه موعد وصول الفرق المشاركة في البطولة بداية من 7 مايو، على أن يكون افتتاح البطولة يوم 9 من نفس الشهر، وتقام المباراة النهائية يوم 18 مايو، وتكون المغادرة للفرق المشاركة في اليوم التالي 19مايو. 
وقال الغزاوي إن الفرق المشاركة في بطولة السوبر التي ستقام قبل انطلاق بطولة الأندية «للرجال والسيدات» سوف تصل القاهرة 5 مايو على أن تقام البطولة يومي 6و7 مايو، وتكون مغادرة الفرق يوم 8 مايو.

وأكد الغزاوي على أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب يولى هذه البطولة اهتمامًا كبيرًا لتخرج بالشكل الذي يليق باسم الأهلي على كافة المستويات. وأن اللجنة العليا بدأت أعمالها بالفعل في ترتيب كافة الأمور والإعداد لتشكيل اللجان الفرعية، والتنسيق والترتيب مع الجهات المختصة، بما يضمن توفير آليات النجاح للبطولة، وأن تقدم الفرق المشاركة مستوى متميزُا يضيف إلى لعبة كرة اليد الإفريقية ويليق بمكانة النادي الأهلي الذي عوّد جماهيره على النجاح وتقديم صورة مشرفة تليق به.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي، قد وقع عقود استضافة بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد رقم ٣٩ «رجال وسيدات» وبطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد رقم ٣٠ «رجال وسيدات» في الخامس عشر من الشهر الجاري، فى حضور الدكتور منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، والدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ومجلس إدارة النادي الأهلي.
 

محمد الغزاوي ضيافة الأهلي الاتحاد الأفريقي لكرة اليد محمود الخطيب بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد

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