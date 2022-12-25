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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 14 اليوم في محلات الصاغة 25-12-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

وصل أقل سعر عيار ذهب في محلات الصاغة في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-12-2022،علي مستوي الأعيرة الذهبية نحو 1100 جنيه للبيع و 1120 جنيها للشراء، وذلك بالنسبة لـ  سعر عيار 14 الأقل قيمة .

وبحسب ما أورده موقع إيجيبت جولد برايس توداي؛ فقد استقر سعر الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة المختلفة لليوم الثاني علي التوالي وبدون أي تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية.

الدولار يتراجع.. وهذا سعر الذهب عالمياً

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا

عيار 24 

وسجل سعر عيار 24 الأعلي فئة من بين المشغولات الذهبية حوالي  1886 جنيها للبيع و 1920 جنيها للشراء في محلات الصاغة.

أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 58.65 ألف جنيه للبيع و 59.712 ألف جنيه للشراء

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا في نهاية تعاملات اليوم نحو 1650 جنيها للبيع و 1760 جنيها للشراء

 

 

عيار  18

وسجل سعر عيار 18، حوالي 1414 جنيها للبيع و 1440 جنيها للشراء في محلات الصاغة.

 

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 13.2 ألف جنيه للبيع و 13.44 ألف جنيه للشراء

سعر كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب نحو 1.9 مليون جنيه للبيع و 1.92  مليون جنيه للشراء 

سوق الذهب والمصنعية

ويتابع المستهلكون بصورة مستمرة أخبار الذهب و تحركاته نظرا لأهميته بالنسبة إليهم خصوصا للفئات المقبلة علي الزواج و أصحاب المدخرات، باعتبار المعدن الأصفر مخزن آمن للاستثمار والثروة في أحلك الظروف الاقتصادية.

وتحدد محلات الصاغة سعر المصنعية بنسبة 7 حتي 10% من سعر جرام الذهب بحسب العيار و بحسب المناطق الجغرافية ومن محل صاغة لأخر.

ارتفاع عالمي

وفقا لتوقعات محللين اقتصاديين فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب عالميا ليتصل سعر الأوقية4آلاف دولار للأوقية بحلول العام المقبل في ظل أسعار الفائدة المقبلة.

واعتبر المحللون أن ذلك النمو سيكون فرصة لوجود تداولات علي المعدن الأصفر تتراوح بين 10 و20% في ظل تباطوء الاقتصاد العالمي .

ورصد المحللون شراء البنوك المركزية الأجنبية ما يقارب من 400 طن من الذهب خلال الربع قبل الأخير من العام الحالي وهو ما يجاوز ضعف الكميات الموجود لديها قبل 4 أعوام ماضية.

ضرر للجشعين

وعلي سياق متصل قالت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه المضاربين في أسعار الذهب من التجار، تعرضوا لخسائر فادحة بسبب الجشع في تحقيق المكاسب موضحة أن الربح الحقيقي لدي محلات الصاغة في توافر المعدن الأصفر وليس فقط جني الأموال.

أضافت الشعبة في تصريحات لها، أن الوضع الراهن هناك حالة من الاستقرار داخل السوق بعد حالة الإضطراب التي شهدتها الأسواق في الفترات السابقة خوصا و أن سعر المصنعية أصبح معروف للجميع، ولا يستطيع أي تاجر بتحديد سعر المصنعية من تلقاء نفسه.

توقعات بالتراجع

ويشهد المعدن الأصفر تراجعا كبيرا هذه الأيام داخل السوق المحلي مع ارتفاع التوقعات بمزيد من الهبوط بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 3% لإمتصاص معدلات التضخم في السوق.

وقال محللون إن الهبوط كان نتيجة هبوطه الذهب في البورصات العالمية في الأسبوع الماضي وتعرضه لخسائر مقابل ارتفاع عوائد أذون الخزانة الأمريكية وخصوصا بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية الأسبوعين الماضيين.

البنك المركزي والذهب

ومع مطلع الأسبوع الماضي أصدر البنك المركزي المصري قرار بوضع حدودا علي  تدوال الذهب، بهدف احكام الرقابة على حصيلة الصادرات الدولارية، وحظر تصدير الذهب للمخالف، وهذه الخطوة هي الأحدث ضمن محاولات تنظيم سوق الذهب، والتي شهدت الكثير من الاضطراب مؤخرا، لذلك وجه البنك المركزي، خطابا للمصارف الخاضعة لقواعده التنظيمية ، وطالبهم بالالتزام بهذه الإجراءات فيما يتعلق بسوق الذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به.

 

وشدد على أنه في حالة عدم ورود حصيلة للعمليات التصدير الخاصة بالذهب خلال 7 أيام من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، فيتعين على المصرف، إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليدرجهم ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أيّ عمليات مشابهة، من جانب العميل والمجموعة مستقبلًا.

 

 

 

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