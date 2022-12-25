نفذوا 6 وقائع.. حبس عصابة سرقة هواتف المواطنين بالقاهرة

قررت نيابة قصر النيل الجزئية، حبس عصابة مسلحة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب "الخطف" بالقاهرة .

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ألقي رجال المباحث بالقاهرة القبض علي عصابة مسلحة تخصصت فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب "الخطف" بالقاهرة .

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بأنه حال سيره بدائرة القسم ، فوجئ بأحد الأشخاص يستقل دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قام بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة(عاطل – "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مسحوق الهيروين المخدر – مبلغ مالى) .



بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى .

وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته .

وإعترف بإرتكابه عدد (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب وأقر بتصرفه فى بيع الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه وبحوزته عدد (7)هواتف محمولة ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها .