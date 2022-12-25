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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مرتكبي واقعة سرقة ماكينات شحن إلكترونى من مكتبة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس عامل بمكتبة ومسجل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة ماكينات شحن إلكترونى من إحدى المكتبات بالقاهرة وتحويل مبلغ مالى منها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد كشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة ماكينات شحن إلكترونى من إحدى المكتبات بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (مالك مكتبة - مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه سرقة ماكينة شحن إلكترونـى من داخل (المكتبة ملكه والكائنة بمول تجارى بدائرة القسم ، وتحويل مبلغ مالى منها ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (عامل بذات المكتبة محل البلاغ - وآخر "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) ومن خلال إستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن ضبطهـما .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمكتبة المشار إليها، وعلمه بتواجد مبالغ مالية داخل ماكينات الشحن الإلكترونى الخاصة بالمكتبة ، إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليهم عن طريق المغافلة ، وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية .

وعقب إستيلائه على الماكينة ، إستعان بالمتهم الثانى ، وقام بتحويل مبلغ مالى على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأخير عن طريق محفظة إلكترونية، كما تخلص من ماكينة الشحن بإلقائها بأحد المصارف بدائرة القسم .

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