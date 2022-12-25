تموين الإسكندرية: هناك رقابة مشددة على منافذ صرف السلع التموينية.. فيديو

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إنه على الشهر الرابع على التوالي تنجح وزارة التموين في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وخاصة الدعم الاستثنائي المقرر صرفه لبعض الأسر على البطاقات التموينية.

وأضاف محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الدعم الاستثنائي المقرر صرفه لبعض الأسر على البطاقات التموينية يكلف الدولة حوالي مليار جنيه شهريا إضافة إلى الدعم الذي يتم صرفه على البطاقات التموينية".

وأشار: "35% من إجمالي البطاقات التموينية تحصل على الدعم الاستثنائي بمعدل 100 جنيه للبطاقة التي تحمل أسرة واحدة و200 للأسرتين و300 للأكثر من 3 أسر".

وأكد محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية،: "هناك رقابة مشددة على منافذ صرف السلع التموينية لضمان وصول الصرف لمستحقيه".