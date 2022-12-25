عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تموين الإسكندرية: هناك رقابة مشددة على منافذ صرف السلع التموينية.. فيديو

السلع التموينية
السلع التموينية

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إنه على الشهر الرابع على التوالي تنجح وزارة التموين في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وخاصة الدعم الاستثنائي المقرر صرفه لبعض الأسر على البطاقات التموينية.

وأضاف محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الدعم الاستثنائي المقرر صرفه لبعض الأسر على البطاقات التموينية يكلف الدولة حوالي مليار جنيه شهريا إضافة إلى الدعم الذي يتم صرفه على البطاقات التموينية".

وأشار: "35% من إجمالي البطاقات التموينية تحصل على الدعم الاستثنائي بمعدل 100 جنيه للبطاقة التي تحمل أسرة واحدة و200 للأسرتين و300 للأكثر من 3 أسر".

وأكد محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية،: "هناك رقابة مشددة على منافذ صرف السلع التموينية لضمان وصول الصرف لمستحقيه".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

%15 زيادات .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل بداية العام الجديد 2023

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

هبوط جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هتاخد 5000 جنيه شهريا.. شهادات الاستثمار الأعلى عائد بالبنوك

المخدرات مش بتاعتي.. اعترافات منة شلبي ولغز الـ "4 بلاد" قبل القاهرة| تفاصيل

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

ببدلة رقص وشيشة.. صور "حنة" ابنة عصام الحضري تثير الجدل| صور

200 جنيه غرامة .. ابعد عن هذه الأسماء لـ عيالك | محظورة

ترشيحاتنا

بن شرقي يسجل هدفا رائعا في فوز الجزيرة على الظفرة بالدوري الاماراتي.. شاهد

علي جمعة: اللي يخلف 5 أطفال في أوضتين مجرم بحق أولاده والمجتمع

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 25-12-2022

بمواصفات مميزة.. أرخص هواتف أوبو في 2022 للشباب ومحدودي الدخل

الأسرع من مكلارين.. CINA 2023 في الإمارات | صور

وزير الإسكان: إنجاز سد جوليوس نيريري بمجهود قياسي في ظل تعطل سلاسل الإمداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

قوي ووسيم ويشبهنا الآن.. شكل فرعون مصري أراد قتل النبي موسى وابتلعته المياه

صوتي خامته شتوية .. العِلم يحسم صحة تصريح ياسمين عز

بطقم بيجامات.. محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع أسرته

فيديو

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

بسبب الفيروس المخلوي .. تحذير جديد من وزارة الصحة | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ