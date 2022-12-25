بعد فسخ عقده.. الوداد المغربي يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك|خاص

كشف مصدر بنادي الوداد البيضاوي، موقف النادي المغربي من التعاقد مع زكريا الوردي، لاعب وسط نادي الزمالك السابق، بعد فسخ تعاقده “مؤخرا” مع القلعة البيضاء.

وأكد المصدر لـ “صدى البلد”، أن زكريا الوردي ليس ضمن حسابات نادي الوداد نهائيا في الميركاتو الشتوي، حيث لم تطرح فكرة التعاقد مع اللاعب من الأساس".

وعن ملف التعاقد مع مدير فني جديد خلفا لـ حسين عموتة الذي أٌقيل من منصبه “مؤخرا”، أجاب:" بنسبة 90 % سيتولي البرتغالي ألكسندر سانتوس، المدير الفني لـ بترو أتليتكو الأنجولي، مهمة قيادة الوداد، لكن لا يوجد شيئا رسميا حتى الآن".

وكان نادي الزمالك أعلن في 8 ديسمبر الجاري، بعد تعاقده مع زكريا الوردي، بالتراضي، بعد أشهر قليلة من التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن زكريا الوردي هو من طلب الرحيل عن القلعة البيضاء بسبب عدم تحمله الانتقادات الحادة التي تعرض لها من بعض جماهير القلعة البيضاء، مقابل التنازل عن كامل عقده وإعادة الأموال التي حصل عليها.

أرقام زكريا الوردي مع الزمالك



شارك زكريا الوردي مع الزمالك في 6 مباريات في مختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع أي هدفا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ زكريا الوردي مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي