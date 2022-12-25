عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فسخ عقده.. الوداد المغربي يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك|خاص

فريق الزمالك صورة
فريق الزمالك " صورة أرشيفية"

كشف مصدر بنادي الوداد البيضاوي، موقف النادي المغربي من التعاقد مع زكريا الوردي، لاعب وسط نادي الزمالك السابق، بعد فسخ تعاقده “مؤخرا” مع القلعة البيضاء.

وأكد المصدر لـ “صدى البلد”، أن زكريا الوردي ليس ضمن حسابات نادي الوداد نهائيا في الميركاتو الشتوي، حيث لم تطرح فكرة التعاقد مع اللاعب من الأساس".

ضحية الأهلي.. القصة الكاملة لفسخ عقد نجم الزمالك بعد "منتصف الليل"

سبب مفاجئ.. رضا عبدالعال يكشف سر رحيل زكريا الوردي عن الزمالك

وعن ملف التعاقد مع مدير فني جديد خلفا لـ حسين عموتة الذي أٌقيل من منصبه “مؤخرا”، أجاب:" بنسبة 90 % سيتولي البرتغالي ألكسندر سانتوس، المدير الفني لـ بترو أتليتكو الأنجولي، مهمة قيادة الوداد، لكن لا يوجد شيئا رسميا حتى الآن".

وكان نادي الزمالك أعلن في 8 ديسمبر الجاري، بعد تعاقده مع زكريا الوردي، بالتراضي، بعد أشهر قليلة من التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن زكريا الوردي هو من طلب الرحيل عن القلعة البيضاء بسبب عدم تحمله الانتقادات الحادة التي تعرض لها من بعض جماهير القلعة البيضاء، مقابل التنازل عن كامل عقده وإعادة الأموال التي حصل عليها.

 

أرقام زكريا الوردي مع الزمالك
 

شارك زكريا الوردي مع الزمالك في 6 مباريات في مختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع أي هدفا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ زكريا الوردي مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي

الوداد الزمالك نادي الزمالك زكريا الوردي مرتضى منصور أرقام زكريا الوردي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

هتاخد 5000 جنيه شهريا.. شهادات الاستثمار الأعلى عائد بالبنوك

ذروة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

بعد رفع الفائدة .. تراجع الذهب في مصر اليوم الأحد 25 ديسمبر

انخفاض الدولار 12 جنيها والذهب يفقد 40 .. ماذا يحدث في الأسواق؟

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

خلال أيام.. 4 نجوم يرحلون عن الأهلي مجاناً

ترشيحاتنا

طقس اليوم.. سقوط أمطار غزيرة خلال ساعات على تلك المناطق

الصناعات الهندسية: 1500 مصنع تدار على أعلى مستوى وبأيدي عمال مصر

تهديد للحياة.. لماذا تعد عاصفة أمريكا الثلجية الأسوأ منذ عقود؟

جنرال أمريكي يكشف المنتصر في الحرب الروسية الأوكرانية

خوفًا من كورونا.. صيني يتناول طعامه بمنقار مثل الطيور|شاهد

بعد فسخ عقده.. الوداد المغربي يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تونشا شارما تتخلص من حياتها فى ظروف غامضة

بطلة مسلسل خالد يوسف.. رانيا التومي بفستان الزفاف مع زوجها

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

قوي ووسيم ويشبهنا الآن.. شكل فرعون مصري أراد قتل النبي موسى وابتلعته المياه

فيديو

اتقبض عليه في ساعات.. اعترافات صاحب فيديو كراتين الملايين "فيديوجراف"

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ