سبب مفاجئ.. رضا عبدالعال يكشف سر رحيل زكريا الوردي عن الزمالك

كشف رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية الأسبق، عن سر رحيل المغربي زكريا الوردي، عن الزمالك، قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": “فريق الزمالك قدم مباراة قوية أمام حرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز واستحق الفوز عن جدارة واستحقاق بشكل كبير”.

وتابع رضا عبدالعال في تصريحات مع الإعلامي محمد فاروق: "أداء عمر جابر مع الزمالك "علامة استفهام" ولا أعلم ما سر تمسك فيريرا به في المباريات الماضية وأداء الزمالك أمام حرس الحدود تحسن بعد نزول شيكابالا".

رضا عبدالعال يكشف سر رحيل زكريا الوردي

واختتم رضا عبدالعال: "سامسون مكسب كبير للزمالك و يحتاج إلى الفرصة والبرتغالي فيريرا ظلم زكريا الوردي وهو السبب في رحيله".