تراجع البطاطس وارتفاع البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، تباينا، حيث استقرت أسعار الطماطم فيما ارتفع البصل وتراجع سعر البطاطس، وفقا لآخر تحديث لـ أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأحد، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار السلع والدولار والذهب اليوم.

وبلغ سعر الطماطم اليوم من 3 إلى 6 جنيهات في سوق الجملة، تراجعت أسعار البطاطس متراوحة بنحو جنيهين ونصف بين 4 إلى 8 جنيهات، وارتفعت أسعار البصل من4 إلى 6.25 جنيه بزيادة 2.25 جنيه، وتراوح سعر الكوسة من 5 إلى 7 جنيهات بارتفاع جينها واحد ، في حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

أسعار الخضراوات اليوم

وارتفعت سعر الملوخية الخضراء متراوحة بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، وبلغ الخيار من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي من 3 إلى 5 جنيهات، والبامية من 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس من 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم من 7 إلى 11 جنيها، واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات، والخس من 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا من 7 إلى 10 جنيها، والباذنجان البلدي من 3.75 إلى 5.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 3.75 و6.75 جنيه، والفلفل الرومي من 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 18 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وصل سعر البرتقال البلدي إلى 5 جنيهات وسعر البرتقال أبو سرة إلى 6 جنيهات، والجريب فروت إلى 7 جنيهاً، والليمون البلدي بـ 11 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه.

وسجل البطيخ (8: 10 كيلو) 35 جنيهًا للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 10 جنيهات للكيلو، بينما سجل النكترين البلدي 7 جنيهات للكيلو، وبرقوق سنتا روزا وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيهًا للكيلو.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 10 جنيهات، والبلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات، والمانجو سجلت 15 جنيها للكيلو.



