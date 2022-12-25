عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع البطاطس وارتفاع البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

صدى البلد

 شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، تباينا، حيث استقرت أسعار الطماطم فيما ارتفع البصل وتراجع سعر البطاطس، وفقا لآخر تحديث لـ أسعار  الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

 

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأحد، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار السلع والدولار والذهب اليوم. 

 

وبلغ سعر الطماطم اليوم من 3 إلى 6 جنيهات في سوق الجملة، تراجعت أسعار البطاطس متراوحة بنحو جنيهين ونصف بين 4 إلى 8 جنيهات، وارتفعت أسعار البصل من4 إلى 6.25  جنيه بزيادة 2.25 جنيه، وتراوح سعر الكوسة من 5 إلى 7 جنيهات بارتفاع جينها واحد ، في حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

txt

بعد رفع الفائدة.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

txt

البلطي بـ 53 جنيها.. أسعار الأسماك والماكولات البحرية اليوم الأحد 25-12-2022

txt

أسعار الدواجن اليوم الأحد 25-12-2022

txt

عقب رفع الفائدة.. سعر الذهب اليوم في مصر والكويت والإمارات والسعودية

أسعار الخضراوات اليوم 

وارتفعت سعر الملوخية الخضراء متراوحة بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، وبلغ الخيار من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي من 3 إلى 5 جنيهات، والبامية من 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس من 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم من 7 إلى 11 جنيها، واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات، والخس من 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا من 7 إلى 10 جنيها، والباذنجان البلدي من 3.75 إلى 5.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 3.75 و6.75 جنيه، والفلفل الرومي من 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 18 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم 
 وصل سعر البرتقال البلدي إلى 5 جنيهات وسعر البرتقال أبو سرة  إلى 6 جنيهات، والجريب فروت إلى 7 جنيهاً، والليمون البلدي بـ 11 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه.

وسجل البطيخ (8: 10 كيلو) 35 جنيهًا للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 10 جنيهات للكيلو، بينما سجل النكترين البلدي 7 جنيهات للكيلو، وبرقوق سنتا روزا وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيهًا للكيلو.  

كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 10 جنيهات، والبلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات، والمانجو سجلت  15 جنيها للكيلو.  


 

اسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور سعر الطماطم اليوم اسعار البطاطس أسعار الخضراوات اليوم اسعار الفاكهة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

يظهر أمام الأهلي اليوم .. شوبير يكشف اسم لاعب جديد ينضم إلى الزمالك

هتاخد 5000 جنيه شهريا.. شهادات الاستثمار الأعلى عائد بالبنوك

مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

خسر 100 جنيه.. انخفاض حاد في أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة

عقب رفع الفائدة.. سعر الذهب اليوم في مصر والكويت والإمارات والسعودية

موضوعات متعلقة

1.6 %زيادة في عدد المنشآت الرياضية عام 2021

أسعار الدواجن اليوم الأحد 25-12-2022

بعد رفع الفائدة.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

عقب رفع الفائدة.. سعر الذهب اليوم في مصر والكويت والإمارات والسعودية

البلطي بـ 53 جنيها.. أسعار الأسماك والماكولات البحرية اليوم الأحد 25-12-2022

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 25-12-2022

بعد رفع الفائدة .. تراجع الذهب في مصر اليوم الأحد 25 ديسمبر

في أول أيام عمل البنوك..سعر الدولار اليوم الأحد 25 ديسمبر

ترشيحاتنا

تعالوا صلوا عليه.. رسالة مؤثرة من بلوجر شهير بعد وفاة والده| فيديو

كيفية استخراج شهادة بيانات السيارة من المرور.. كل ما تريد معرفته

عدا 5 حالات بينهم السائق.. خروج المصابين فى حادث الدقهلية من المستشفى

خرج عن السيطرة.. تشجيانج الصينية تسجل مليون إصابة بـ كورونا يوميا

رجل أعمال صاحب توكيل شهير يتلاعب بالدفاتر للتهرب من سداد الضرائب.. تفاصيل

فى زيارة مفاجئة.. وزير الري يتفقد أعمال تأهيل الترع بـ المنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة تحت المطر.. 15 صورة ترصد غرق مناطق وسط وغرب الإسكندرية

في عيد ميلادها.. قصة زيجات هنا شيحة وعمرها الحقيقى وحلم حياتها

أعلنت خطوبتها من طليق صديقتها.. شاهد أغرب إطلالات رهف الشامي على السوشيال ميديا

الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

فيديو

أول ظهور بعد زواجهما.. مروان خورى يمازح زوجته : بترتعش من الخوف

طقس اليوم .. برودة شديدة وأمطار غزيرة خلال ساعات

كان خطيبي قبلها.. البلوجر رهف الشامي توضح حقيقة خطف زوج صديقتها

سعر الذهب والدولار اليوم في أول تعامل عقب قرار البنك المركزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ