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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كليات جامعة حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022.. والإدارة تكشف محظورات داخل اللجان .. وعقوبات مغلظة تنتظر المخالفين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

  • جامعة حلوان تكشف محظورات داخل لجان الامتحانات ٢٠٢٢ 
  • علوم حلوان تكشف نظام امتحانات الفصل الدراسي لمرحلة البكالوريوس
  • تمريض حلوان: امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا وتبدأ غدا
  • تربية حلوان بدأنا امتحانات الفصل الدراسي ٢١ ديسمبر 

 

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لبدء  امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وسط إجراءات احترازية من كورونا، ووفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت الدكتور صفاء صلاح عميد كلية التمريض جامعة حلوان عن انتهاء تجهيز المدرجات ولجان الامتحانات والكنترولات لبدء الامتحانات غدا الاثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ، حيث إنه من المقرر أن تستمر الامتحانات لمدة شهر وتنتهي نهاية يناير ٢٠٢٣.

وصرحت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض جامعة حلوان أنه بالنسبة لنظام الامتحانات هذا العام سيتم اقامتها بنظام الامتحان الإلكتروني من خلال معامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لكافة الفرق الدراسية .

وبدأت اليوم كلية العلوم جامعة حلوان    امتحانات الفصل الدراسي الأول  بالعام ٢٠٢٢ ، وسط إجراءات احترازية من كورونا، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بـ جامعة حلوان، تفاصيل الامتحانات حيث انه تم تجهيز الأماكن الخاصة باللجان وتعقيم المدرجات وتطهيرها كثيرًا، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

و تابع عميد علوم حلوان انه بالنسبة لليوم الاول لامتحانات الفصل الدراسي الاول فأنه يسبر بهدوء دون حدوث أي اضطرابات، وان الامتحانات تسير بالنسبة لمرحلة البكالوريوس بنظام  “ أسئلة مقالية بنسبة 20 %، واختيار من متعدد بنسبة 70% ” ، و اشار الي ان ذالك. تم  بناء على قرارات مجلس الكلية.

وكشفت إدارة كلية التجارة بجامعة حلوان انه قد تم اعلان جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي  الاول  و من المقرر ان تبدء الاختبارات لكافة  الفرق الدراسية  ١ يناير ٢٠٢

وقال الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية بـجامعة حلوان، إن امتحانات منتصف العام بدأت  21 ديسمبر، وقال  أن معظم الكليات بالجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بشأن الامتحانات و ان الكليات التي قدمت موعد الامتحانات نفذت ذلك بناء علي عدد المواد الدراسية بها و لتوفير الوقت بين كل مادة و اخري للطلاب للمذاكرة . 

وكشفت إدارة جامعة حلوان انه علي الطلاب بكافة المراحل الدراسية الالتزام بمحظورات لجان الامتحانات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي و المجلس الاعلي للجامعات حرصا علي سلامتهم و عدم التعرض للمسائلة . 

ونسرد لكم مجموعة من هذه المحظورات التى لا تختلف من جامعة لأخرى.

1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" أو ما يثبت تقيد الطالب بالجامعة.

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلال بنظام الامتحان.

4- سماعات البلوتوث وكل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش.

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان.

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أي أوراق ذات صلة بالامتحان.

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته.

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان.

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط.

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة لتيرم دراسى كامل.

 

جدير بالذكر أن الخريطة الزمنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي 2022 - 2023، انه ينتهي الفصل الدراسي الاول  بداية يناير 2023، وتجرى بعدها امتحانات نهاية الفصل حتى 26 يناير 2023.

وتكون إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير وحتى الخميس 9 فبراير 2023، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 لمدة 16 أسبوعًا تنتهى يوم الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023.

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